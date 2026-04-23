Грузинской службе Радио Свобода стала известна личность мужчины, задержанного Службой государственной безопасности по обвинению в шпионаже. Обвинение ему было предъявлено сегодня, 23 апреля.

27-летний Тамаз Голоев (Голоти) — житель Ахалгори. По отцу осетин, по матери грузин, он учился в Цхинвали и часто приезжал в Тбилиси.

«Ничего не говорят»

Мы поговорили с матерью задержанного, Майей. По её словам, утром 22 апреля 2026 года Тамаз приехал в Тбилиси из Ахалгори и был задержан сразу по прибытии — об этом она узнала из новостей.

Затем она сама приехала в Тбилиси, однако встретиться с сыном не смогла.

«Я ничего не знаю, меня не пустили, ничего не могу сказать, мне ничего не говорят».

По словам Майи, судебное заседание, на котором должны рассмотреть вопрос об избрании меры пресечения, пока не состоялось. Согласно законодательству Грузии, на это отводится 48 часов. Кто защищает права её сына, мать также не знает.

«Думаю, что обвиняют напрасно», — говорит она и добавляет, что не замечала за сыном ничего подозрительного.

На вопрос, не замечала ли она за ним слежки, отвечает:

«Нет, если бы было что-то такое, он бы так свободно не ходил».

О двух других фигурантах дела, которые, по данным СГБ, также подозреваются в шпионаже и объявлены в розыск, женщина ничего не знает.

Версия СГБ

По версии Службы государственной безопасности, задержанный гражданин Грузии «был завербован спецслужбой иностранного государства и ему был присвоен соответствующий оперативный псевдоним» (какой именно — не уточняется).

По данным СГБ, в обмен на денежное вознаграждение он должен был:

собирать информацию о местах дислокации СГБ, МВД и Министерства обороны, их силах и средствах, а также осуществлять фото- и видеосъёмку этих объектов;

собирать информацию о размещении стратегических объектов в Грузии — в том числе мостов, автомобильных и железнодорожных магистралей, — а также проводить их фото- и видеосъёмку.

В заявлении СГБ говорится, что молодой человек задержан «по обвинению в сборе и передаче информации по заданию сотрудников спецслужбы иностранного государства». Также отмечается, что наблюдение за ним велось на протяжении нескольких месяцев; однако из официальных заявлений неясно, удалось ли ему фактически передать какую-либо информацию и если да — какую именно, а также какие доказательства имеются в деле.

Задержанному грозит лишение свободы на срок от 8 до 12 лет.

Российский агент?

В СГБ воздерживаются от указания страны, в пользу которой обвиняемые предположительно шпионили.

По информации проправительственной телекомпании «Рустави 2», как задержанный, так и двое разыскиваемых шпионили в пользу России.

Этот вопрос был задан бывшему руководителю ведомства, нынешнему вице-премьеру Мамуке Мдинарадзе в эфире телекомпании «Имеди».

«Возможно, для меня сегодня было бы очень выгодно сказать, о шпионах какой страны идёт речь — с точки зрения пиара это выглядело бы хорошо, — но Служба безопасности не собирается ограничиваться одной страной, а затем могут возникнуть другие неудобства. Лучше изначально не называть ни одну страну — и затем ни вторую», — сказал Мдинарадзе.

Он попытался остановить ведущую Магду Аникашвили, когда та сказала: «Можно предположить, что у ваших оппонентов больше не будет оснований утверждать, что вы никогда не выявляли шпионов этой страны... Наши зрители сами сделают выводы».

При власти «Грузинской мечты» государственные структуры до сих пор публично не объявляли о задержании лиц, подозреваемых в шпионаже в пользу России.

Наиболее резонансный случай задержания «российских шпионов» произошёл в 2006 году, при правлении Михаила Саакашвили. Тогда Тбилиси задержал четырёх российских офицеров, что вызвало резкую реакцию Москвы — вплоть до отзыва посла и прекращения транспортного сообщения.

Задержанные 27 сентября 2006 года российские военнослужащие были освобождены 2 октября и переданы Москве при посредничестве ОБСЕ.

