Тбилисский суд приговорил 11 участников проевропейских акций к тюремным срокам

Судья Тбилисского городского суда Нино Галусташвили вынесла приговор 11 участникам проевропейских акций, обвинённым в «групповом насилии», в том числе актёру Андро Чичинадзе и комику Онисе Цхададзе.
Как и в случае с восемью другими демонстрантами, их обвинение было переквалифицировано: всех признали виновными по статье 226 УК Грузии – «Организация групповых действий, нарушающих общественный порядок, или активное участие в них».
Приговор – два года лишения свободы – вынесен в отношении:
- Андро Чичинадзе
- Онисе Цхададзе
- Гурама Мирцхулава
- Луки Джабуа
- Джано Арчая
- Руслана Сивакова
- Реваза Кикнадзе
- Георгия Теришвили
- Валери Тетрашвили
- Сергея Кухарчука
- Ираклия Керашвили
Рассмотрение дел демонстрантов, задержанных по уголовным статьям в конце 2024 года, подходит к завершению. Накануне обвинительные приговоры были вынесены девяти лицам, в том числе россиянину Антону Чечину, обвинённому в хранении наркотиков. Сегодня утром ещё одного участника проевропейских акций, Сабу Схвитаридзе признали виновным по статье 120 УК («Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью») и приговорили его к двум годам тюрьмы.
Форум