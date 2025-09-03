Accessibility links

Тбилисский суд приговорил 11 участников проевропейских акций к тюремным срокам

Судья Тбилисского городского суда Нино Галусташвили вынесла приговор 11 участникам проевропейских акций, обвинённым в «групповом насилии», в том числе актёру Андро Чичинадзе и комику Онисе Цхададзе.

Как и в случае с восемью другими демонстрантами, их обвинение было переквалифицировано: всех признали виновными по статье 226 УК Грузии – «Организация групповых действий, нарушающих общественный порядок, или активное участие в них».

Приговор – два года лишения свободы – вынесен в отношении:

  • Андро Чичинадзе
  • Онисе Цхададзе
  • Гурама Мирцхулава
  • Луки Джабуа
  • Джано Арчая
  • Руслана Сивакова
  • Реваза Кикнадзе
  • Георгия Теришвили
  • Валери Тетрашвили
  • Сергея Кухарчука
  • Ираклия Керашвили

Рассмотрение дел демонстрантов, задержанных по уголовным статьям в конце 2024 года, подходит к завершению. Накануне обвинительные приговоры были вынесены девяти лицам, в том числе россиянину Антону Чечину, обвинённому в хранении наркотиков. Сегодня утром ещё одного участника проевропейских акций, Сабу Схвитаридзе признали виновным по статье 120 УК («Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью») и приговорили его к двум годам тюрьмы.

