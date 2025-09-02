Тбилисский суд приговорил восемь участников проевропейских акций к тюремным срокам

Судья Тбилисского городского суда Тамар Мчедлишвили вынесла приговор участникам проевропейских акций, обвинённым в «групповом насилии».

Им переквалифицировали обвинение: всех признали виновными по статье 226 УК – «Организация групповых действий, нарушающих общественный порядок, или активное участие в них».

К 2 годам и 6 месяцам лишения свободы приговорили:

Звиада Цецхладзе

Васила Кадзелашвили

Вепхвию Касрадзе

К 2 годам лишения свободы:

Инсафа Алиева

Торнике Гошадзе

Георгия Горгадзе

Николоза Джавахишвили

Ираклия Миминошвили

По этому делу прокуратура утверждала, что члены партии «Лело» — 51-летний Васил Кадзелашвили и 53-летний Вепхвия Касрадзе — вместе с 20-летним студентом Звиадом Цецхладзе были организаторами группового насилия. Это обвинение предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 9 лет.

По версии прокуратуры, участниками и исполнителями плана группового насилия, разработанного этими тремя организаторами, были другие обвиняемые.

Ни один из задержанных вину не признаёт — в ходе судебных слушаний не было обнаружено связи между задержанными демонстрантами, что является необходимым условием для квалификации действий как группового насилия, и даже допрошенные полицейские не смогли назвать конкретных лиц, которые причинили им вред на акциях.