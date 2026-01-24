Трамп анонсировал визит вице-президента США в Армению и Азербайджан

Президент США Дональд Трамп сообщил о предстоящем визите вице-президента Джей Ди Вэнса в Армению и Азербайджан. По его словам, поездка состоится в феврале и будет направлена на развитие мирных инициатив Вашингтона на Южном Кавказе.

«В феврале вице-президент Вэнс посетит обе страны, чтобы укрепить наши мирные усилия и продвинуть «Маршрут Трампа к международному миру и процветанию», – написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Он отметил, что США намерены укреплять стратегическое партнерство с Азербайджаном, заключить соглашение о мирном ядерном сотрудничестве с Арменией, а также развивать договоренности с американскими производителями полупроводников. Кроме того, Трамп сообщил о планах по продаже Азербайджану оборонного оборудования американского производства, включая бронежилеты и катера.

Президент США также поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна за соблюдение мирного соглашения, подписанного в августе прошлого года.

«Это была отвратительная война – одна из восьми, которые я завершил. Теперь у нас есть мир и процветание», – заявил Трамп.

Точные даты визита Джей Ди Вэнса пока не называются. Известно, что в начале февраля он планирует поездки в Милан и Мюнхен.

Ранее Никол Пашинян и Ильхам Алиев согласились войти в число учредителей и подписали устав так называемого Совета мира – международного органа, создаваемого по инициативе президента США Дональда Трампа.

8 августа 2025 года по инициативе Трампа в Вашингтоне состоялся мирный саммит с участием лидеров Азербайджана и Армении, по итогам которого были подписаны трехсторонние и двусторонние соглашения. На саммите также был представлен проект транспортного коридора «Трамп-маршрут международного мира и процветания» (TRIPP).

13 января в Вашингтоне прошла встреча госсекретаря США Марко Рубио и министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна, по итогам которой было опубликовано рамочное соглашение по реализации проекта TRIPP.

22 января на полях Всемирного экономического форума в Давосе состоялась встреча Дональда Трампа и президента Азербайджана Ильхама Алиева.