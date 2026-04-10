Трамп: Иран «крайне плохо» ведёт себя в Ормузском проливе

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран «крайне плохо» справляется с обеспечением свободного судоходства через Ормузский пролив.

«Иран крайне плохо, а некоторые сказали бы, бесчестно справляется с задачей по обеспечению беспрепятственного прохода нефти через Ормузский пролив. Это не то соглашение, которое у нас есть!» – написал он в Truth Social.

В еще одном посте Трамп заявил, что ему поступают сообщения о взимании Тегераном платы с танкеров, которые проходят через пролив. Он заявил, что «им [властям Ирана] лучше этого не делать», а если они это делают, то «им лучше прекратить прямо сейчас».

США и Иран ранее на этой неделе объявили о согласии на двухнедельное перемирие. Трамп заявил, что готов приостановить удары по Ирану при условии возобновления судоходства в Ормузском проливе. Власти Ирана, как сообщается, продолжают выдвигать условия для судов, проходящих через пролив.

Ещё одной причин для разногласий между США и Ираном по поводу условий перемирия стала операция Израиля против проиранской шиитской «Хезболлы» в Ливане (группировка признана в США и Израиле террористической, однако в Ливане действует как легальная политическая сила). Израиль ранее уточнил, что перемирие не распространяется на Ливан и операция продолжится. Тегеран заявил США о готовности отказаться от прекращения огня, если Израиль продолжит операцию против «Хезболлы».

9 апреля стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил начать прямые переговоры с Ливаном «в кратчайшие сроки». Сообщается, что переговоры будут сосредоточены на разоружении «Хезболлы» и урегулировании отношений между Израилем и Ливаном. Президент Ливана Жозеф Аун заявил, что «единственным решением ситуации в Ливане является достижение прекращения огня между Израилем и Ливаном, за которым последуют прямые переговоры».

The Wall Street Journal со ссылкой на американского чиновника пишет, что перед этим Трамп позвонил Нетаньяху. Президент США, как утверждается, сказал, что понимает необходимость Израиля защищаться от «Хезболлы», но заявил, что Израиль должен поддержать перемирие, снизив интенсивность ударов по Ливану. Трамп, по словам собеседника издания, обеспокоен тем, что боевые действия могут подорвать перемирие и усилия по открытию Ормузского пролива.

Переговоры между США и Ираном запланированы на 11 апреля в столице Пакистана. Американскую делегацию возглавит вице-президент Джей Ди Вэнс. В предверии переговоров в Исламабаде, по данным The Wall Street Journal, усилены меры безопасности. На следующей неделе ожидается встреча представителей Израиля и Ливана.