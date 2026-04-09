Трамп пригрозил Ирану более мощными ударами, если сделка не продвинется

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские вооруженные силы останутся на Ближнем Востоке, пока достигнутое с Ираном соглашение не будет соблюдаться.

«Все американские корабли, самолеты и военнослужащие, а также дополнительное вооружение, боеприпасы и все остальное, что необходимо для смертоносного преследования и уничтожения уже значительно ослабленного противника, останутся на территории Ирана и вокруг него до тех пор, пока не будет полностью выполнено достигнутое РЕАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ», – написал он он в соцсети Truth Social.

Трамп отметил, что если «по какой-либо причине» соглашение не будет исполнено, что он назвал «крайне маловероятным», то тогда «начнется стрельба более масштабная и мощная, чем когда-либо прежде».

США и Иран ранее на этой неделе объявили о согласии на двухнедельное перемирие, примерно за час-два до истечения срока ультиматума главы Белого дома Тегерану вечером 7 апреля. Трамп заявил, что готов приостановить удары по Ирану при условии возобновления судоходства в Ормузском проливе. Израиль поддержал решение, но уточнил, что перемирие не распространится на Ливан. Тегеран после этого заявил Соединённым Штатам, что он может отказаться от прекращения огня, если Израиль продолжит операцию против проиранской «Хезболлы» (группировка признана в США и Израиле террористической, однако в Ливане действует как легальная политическая сила).

По данным Иранской службы Радио Свобода - Радио Фарда - после объявления о хрупком перемирии проход по Ормузскому проливу оставался ограниченным. По сведениям ряда других медиа и аналитиков, через пролив за последние дни прошло лишь несколько судов.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис раскритиковал попытки Ирана ввести плату за проход судов через Ормузский пролив, заявив, что миру необходимы свободное и безопасное судоходство в этой важнейшем акватории. Греция обладает одним из крупнейших в мире флотов торговых судов. Неприемлемым взимание платы назвали также в Берлине и Париже. Согласно сообщениям, Иран требует от судоходных компаний плату за использование маршрута, проходящего вблизи иранского побережья. Президент США Дональд Трамп ранее также выдвигал идею взимания платы с судов.

До конца остаётся также неясным, на что именно согласился Иран с целью завершению конфликта с Соединёнными Штатами. Дональд Трамп настаивает, что сделка с Тегераном включает в себя, помимо возобновления работы Ормузского пролива, условие отсутствие у Ирана ядерного оружия. Стремление не допустить появления у Тегерана такого оружия Трамп называл одной из главных целей совместной с Израилем военной кампании против Ирана.

В среду Дональд Трамп, незадолго до публикации поста о том, что американские военные пока не оставят Иран, в отдельной публикации назвал «полной фальшивкой» появившиеся сообщения о списке условий Ирана из 10 пунктов по мирному соглашению. В этой связи президент США упомянул The New York Times и CNN.

The New York Times со ссылкой на источник в Белом доме писала, что план из 10 пунктов, обнародованный Ираном, отличается от документа, который президент США Трамп ранее назвал «рабочей основой, позволяющей вести переговоры». Издание ссылалось на источник в Белом доме. По данным газеты, речь идёт о двух разных документах. Но собеседник издания не уточнил, в чём именно состоят различия.