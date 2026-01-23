Трамп: к берегам Ирана идёт «армада» США, посмотрим, что будет

Президент США Дональд Трамп 22 января вновь не исключил силовых действий по отношению к Ирану, где власти жёстко подавляют акции протеста.

Как сказал Трамп журналистам на борту самолёта Air Force One по пути в США из Давоса, по направлению к Ирану сейчас направляется «армада» американских военных кораблей. При этом Трамп отметил, что не хотел бы её использовать.



Американские официальные лица сообщили агентству Reuters, что на Ближний Восток вскоре прибудут авианосец «Авраам Линкольн» и несколько эсминцев.

По словам Трампа, администрация США внимательно следит за ситуацией в Иране, где протесты в последние дни, судя по сообщениям, пошли на спад. В стране уже две недели отключён Интернет, и нет точных данных ни о числе протестующих, ни о количестве жертв - по многочисленным оценкам, оно исчисляется тысячами. По оценкам правозащитной организации HRANA со штаб-квартирой в США, подтверждена гибель более 4900 человек в связи с протестами. Иранский представитель подтвердил Reuters, что погибли более 5 тысяч человек, в том числе около 500 представителей силовых структур.

Протесты в Иране начались в конце декабря и достигли пика в первой половине января. Трамп угрожал ударами по Ирану, если власти этой страны начнут казнить протестующих. Он утверждает, что из-за его угроз иранские власти отказались от планов повесить около 800 человек.

Спецпосланник США Стив Уиткофф заявил в Давосе, что переговоры между Соединёнными Штатами и Ираном сейчас не ведутся, хотя стороны и находятся «в контакте». Он, как и Трамп, выразил надежду, что Тегеран пойдёт на переговоры.

В четверг стало известно, что ЕС может внести в санкционный список главу МВД Ирана, генерального прокурора и ещё более 10 высокопоставленных лиц за подавление протестов. Ожидается, что эта идея будет обсуждаться на встрече глав МИД стран ЕС 29 января.

На форуме в Давосе накануне о бездействии ЕС и стран Запада в отношении Ирана заявил, в частности, президент Украины Владимир Зеленский. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи в ответ назвал его «бестолковым клоуном» и обвинил в призывах к агрессии в отношении Ирана. В Украине не раз обвиняли иранские власти в поддержке России в войне, которую она ведёт против Украины.