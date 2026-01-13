Трамп объявил о 25-процентных пошлинах для стран, сотрудничающих с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил о введении 25-процентных пошлин в отношении стран, ведущих бизнес с Ираном. Об этом он сообщил в социальной сети Truth Social.

«Любая страна, которая ведёт бизнес с Исламской Республикой Иран, будет платить пошлину в размере 25% со всех деловых операций, осуществляемых с Соединёнными Штатами Америки», — написал Трамп, добавив, что распоряжение является «окончательным и обязательным».

При этом президент США не уточнил деталей инициативы. Решение Трампа на данный момент не опубликовано на официальном сайте Белого дома.

Bloomberg пишет, что ключевыми торговыми партнёрами Ирана остаются Индия, Китай и Турция.

Возможные последствия для Грузии

Торгово-экономические отношения с Ираном имеет и Грузия. По данным Национальной службы статистики Грузии (Грузстат) в 2024 году импорт из Ирана составил 285,1 млн долларов, а за январь–ноябрь 2025 года — 228,8 млн долларов. Экспорт из Грузии в Иран в 2024 году достиг 36,7 млн долларов, за январь–ноябрь 2025 года — 32,8 млн долларов.

Среди товаров, импортируемых из Ирана, — чёрные металлы, пластмассы и изделия из них, керамическая продукция, молочные изделия. Грузия, в свою очередь, экспортирует в Иран древесину, мясо, зерновые и другую продукцию.

За первые три квартала 2025 года прямые иностранные инвестиции из Ирана в Грузию составили 295,3 тыс. долларов.

В Грузии работают тысячи иранских компаний в сфере торговли, строительства, транспорта и промышленности.

Торговля с США

Что касается торговли Грузии с США, в 2024 году экспорт грузинской продукции в Соединённые Штаты превысил 141 млн долларов, из которых более 90 млн пришлись на ферросплавы. За январь–ноябрь 2025 года объём экспорта составил 94 млн долларов.

Основную долю торговли между странами занимает импорт автомобилей: в 2024 году его объём достиг 1,9 млрд долларов, а за январь–ноябрь 2025 года — 2,1 млрд долларов.

Ранее, в апреле, Дональд Трамп ввёл тарифы для ряда стран мира, в том числе для Грузии – на уровне 10%, что является минимальной базовой ставкой.

Контекст

Заявление о пошлинах прозвучало на фоне обострения ситуации вокруг Ирана. Ранее Трамп сообщил, что иранское руководство предложило Вашингтону переговоры на фоне массовых антиправительственных протестов в стране и угроз США о возможных военных действиях.

11 января президент США заявил, что он и американские военные изучают варианты поддержки протестующих в Иране.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, в свою очередь, заявил, что протесты в стране «стали насильственными и кровопролитными, чтобы дать повод» Дональду Трампу для военного вмешательства. По его словам, Тегеран готов как к войне, так и к переговорам.

Массовые протесты в Иране продолжаются с 28 декабря. Изначально они

были вызваны тяжелой экономической ситуацией, но вскоре приобрели и политический характер. Власти пытаются подавить протест. Источники СМИ и телеграм-каналы пишут о тысячах погибших, но официально подтвердить эти данные невозможно.

