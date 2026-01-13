Трамп призвал активистов в Иране продолжать выходить на протесты

Президент США Дональд Трамп во вторник призвал иранцев продолжать общенациональные протесты. Он отметил, что «помощь уже в пути», но не предоставил подробностей. Трамп также сообщил, что отменил все встречи с иранскими чиновниками до тех пор, «пока не прекратятся бессмысленные убийства протестующих».

«Иранские патриоты, ПРОДОЛЖАЙТЕ ПРОТЕСТОВАТЬ — ЗАХВАТЫВАЙТЕ СВОИ УЧРЕЖДЕНИЯ!!!.. ПОМОЩЬ УЖЕ В ПУТИ», — написал Трамп в посте в социальной сети Truth Social.

В посте Трамп также призвал фиксировать имена «убийц и насильников». «Они заплатят высокую цену», — подчеркнул глава Белого дома.

Заявление Дональда Трампа, как отмечают СМИ, свидетельствует об изменении позиции США по сравнению с тем, что было ещё днём ранее. В понедельник пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сказала журналистам, что канал дипломатии с Тегераном остается открытым, и что Иран занял «совершенно иную позицию» в частных обсуждениях со специальным посланником Трампа Стивом Уиткоффом. При этом Ливитт заявила, что Трамп не исключает применения силы.

Сам Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов 11 января на борту своего самолета Air Force One, сказал, что лидеры Ирана хотят провести переговоры с Вашингтоном. «Мы можем встретиться с ними. Встреча организуется», — отметил тогда Трамп, добавив, что Соединённым Штатам «возможно, придется действовать ещё до встречи».

10 января Трамп в соцсети Truth Social зпявил, что США «готовы помочь» Ирану, стремящемуся к свободе.