Трамп и Путин обсудили Иран и Украину

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин впервые провели телефонный разговор с декабря 2025 года, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

По его словам, разговор длился около часа и состоялся по инициативе Трампа, а главными темами беседы стали война на Ближнем Востоке и переговоры о завершении войны России с Украиной.

Специальный посланник Путина на переговорах с США по Украине Кирилл Дмитриев написал, что «конструктивный разговор длился час». «Обсуждались возможные решения украинского и иранского конфликтов».

Путин, рассказал Ушаков, высказал ряд соображений по скорейшему политико-дипломатическому завершению войны с Ираном и «похвалил» усилия США и Трампа в процессе завершения российско-украинской войны. Ушаков добавил, что Трамп «выразил заинтересованность в скорейшем урегулировании ситуации» в Украине. По его словам, Трампу было рассказано об «успешном продвижении российских войск» как факторе, который должен подвигнуть Украину к переговорам.

Дональд Трамп охарактеризовал свой телефонный разговор Владимиром Путиным как позитивный, отметив, что российский лидер выразил заинтересованность в том, чтобы «быть полезным» в вопросах Ближнего Востока, передает Fox News.

«С нашей стороны и с его стороны на линии было много людей. Мы говорили об Украине — это просто бесконечная борьба», — отметил он.

Трамп также указал на напряжённость между Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Между президентом Путиным и президентом Зеленским существует огромная ненависть. Похоже, они никак не могут договориться», — сказал он, вновь охарактеризовав разговор как позитивный.

«Но я думаю, что это был позитивный разговор на эту тему. И, конечно, мы также говорили с ними о Ближнем Востоке. И он хочет быть полезным».

Трамп добавил, что также призвал Путина сосредоточиться на прекращении войны между Россией и Украиной.

«Я сказал, что вы могли бы быть более полезны, если бы помогли завершить войну между Украиной и Россией. Это было бы более полезно. Но у нас состоялся очень хороший разговор, и он хочет быть очень конструктивным», — сказал он.

Трамп и Путин неоднократно обсуждали Украину в прошлом году. После начала операции США и Израиля против Ирана усилия по остановке войны в Украине замедлились. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что планировавшаяся на эту неделю трехсторонняя встреча представителей Украины, США и России откладывается.

Ранее появились сообщения, что Россия передает Ирану разведывательную информацию для ударов по американским силам на Ближнем Востоке, в частности, данные о расположении военных объектов США, включая военные корабли и самолеты. Трамп и другие американские официальные лица заявили, однако, что это незначительный фактор.

При этом, в результате бомбардировки Ирана и его ответных ударов фактически оказался закрыт Ормузский пролив, через который проходит около 20% мировых морских поставок нефти, выросли цены на топливо. В частности, цена марки Brent на открытии торгов достигла почти 120 долларов за баррель, что стало наивысшей ценой с июня 2022 года.

Главным бенефициаром стала Россия, сообщили аналитики Financial Times. 5 марта Минфин США снял запрет нефтеперерабатывающим заводам Индии на покупку российской нефти, уже находящейся в море, и на которую не нашлось покупателя, на 30 дней. Позже министр финансов США Скотт Бессент заявил в эфире Fox Business, что Штаты могут продолжить снимать ограничения в отношении российской нефти. В Кремле также заявляли, что видят существенное повышение спроса на российскую нефть.

Трамп заявил, что США нанесут по Ирану гораздо более сильные удары, если Тегеран продолжит блокировать поставки нефти через Ормузский пролив.

«Если Иран предпримет что-либо, что остановит поток нефти в Ормузском проливе, Соединенные Штаты Америки нанесут ему удар в двадцать раз сильнее, чем до сих пор», – написал он в соцсети Truth Social.