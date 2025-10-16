Трамп сообщил о планах провести встречу с Путиным в Будапеште

Президент США Дональд Трамп сообщил, что его телефонный разговор в четверг с президентом России Владимиром Путиным был «весьма продуктивным». Трамп написал об этом спустя более полутора часов после того, как анонсировал в соцсети Truth Social начало беседы.

«Президент Путин поздравил меня и Соединенные Штаты с Великим Достижением Мира на Ближнем Востоке, о котором, по его словам, мы мечтали веками. Я искренне верю, что Успех на Ближнем Востоке поможет нам в наших переговорах по прекращению войны Россия/Украина», — написал Трамп в Truth Social по итогам телефонного звонка.

Среди прочего Дональд Трамп сообщил, что он и Владимир Путин «много говорили о торговле между Россией и США после окончания войны в Украине».

«В завершении разговора мы договорились о встрече наших высокопоставленных советников на следующей неделе. Первые встречи проведет госсекретарь Марко Рубио, а также ряд других лиц, имена которых будут определены. Место встречи будет определено позднее. Затем мы с президентом Путиным встретимся в согласованном месте, в Будапеште, чтобы обсудить, сможем ли мы положить конец этой «бесславной» войне между Россией и Украиной», — отметил в своём посте Трамп.

Говоря о намеченной на пятницу, 17 октября, своей встрече в Белом доме с президентом Украины Владимиром Зеленским, Трамп написал, что он и Зеленский обсудят его разговор с Путиным и «многое другое». Возможную поставку Киеву ракет «Томагавк» Трамп при этом не упомянул.

Ранее в четверг Дональд Трамп, сообщая о начавшемся телефонном разговоре с российским президентом, написал, что это будет «долгая беседа». Она стала их первым официальным разговором после контактов в августе, когда два лидера встречались на Аляске, а позднее говорили по телефону.

На встрече в пятницу в Белом доме Дональд Трамп и Владимир Зеленский, как ожидается, будут говорить об укреплении украинской противовоздушной обороны и предоставлении Киеву возможностей для дальнобойных ударов, в том числе, крылатыми ракетами «Томагавк».

На днях Трамп, общаясь с журналистами, подтвердил, что он не исключает поставок Украине ракет «Томагавк», если войну в Украине не удастся закончить. При этом Трамп отметил, что вначале намерен обсудить поставку ракет с Россией.

В Москве неоднократно заявляли, что возможные поставки «Томагавков» стали бы опасной эскалацией и серьёзно повредили бы отношениям России и США. Некоторые российские представители намекают на то, что использование «Томагавков» могло бы привести к ядерному ответу со стороны России, поскольку эти крылатые ракеты могут нести ядерное оружие.