Власти «Грузинской мечты» пока не решили, как будут взыскивать с председателя ОБСЕ и министра иностранных дел Финляндии Элины Валтонен штраф за «незаконное перекрытие» проспекта Руставели в Тбилиси. Высказав министру иностранных дел Грузии Маке Бочоришвили сожаление в связи с задержаниями политических оппонентов «Грузинской мечты», она решила лично пообщаться с участниками проевропейских акции. В «Грузинской мечте» решили наказать дипломата неожиданным образом.

Почему лидеры «Грузинской мечты» решили, что Акацуки - это имя собственное, и им следует называть в том числе и председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Финляндии Элин Валтонен, в Грузии многим не понятно. В том числе и миллениалам, которые хорошо знакомы с Акацуки – персонажами из японского анимэ «Наруто». Широкой же аудитории в регионах, где в основном популярны турецкие телесериалы, они и вовсе неизвестны.

Тем не менее именно Акацуки стала для премьер-министра Ираклия Кобахидзе Элина Валтонен. Он ей присвоил даже порядковый номер за то, что она 14 октября пообщалась с участниками акции протеста на проспекте Руставели

«Они имеют полное право на демократию, свободу выражения мнений и основные права человека. Мы здесь, чтобы поддержать их», – говорит Элина Валтонен в своем видео на платформе Х.

Кроме того, уже покинув Грузию, она опровергла официальную версию грузинского правительства о том, что премьер Кобахидзе отменил запланированную встречу с ней из-за ее поведения.

Сам Ираклий Кобахидзе утверждает, что она получила задание — поощрять в Грузии революционный процесс, который изначально обречён на неудачу:

«Она, [Элина Валтонен] соврала, когда сказала, что акция только началась и люди стекались. Все хорошо знают, и она тоже, что акция была на пике и число участников там не выросло потом. Все это возмутительно, катастрофа, когда лидеры ЕС, Финляндия, - все-таки не самая большая, но все-таки страна входящая в ЕС, – министр иностранных дел этой страны позволяет себе такую ложь, брехню -точнее. Там собрались около 50 так называемых Акацуки и 51-й пришла она, представьте себе, министр иностранных дел Финляндии пошла на эту акцию, это ведь невообразимо — все это указывает на кране тяжёлую ситуацию в недрах евробюрократии», – говорил в ночном эфире Общественного вещателя накануне Ираклий Кобахидзе. Тем самым, продолжил он, «Валтонен опустилась ниже [пятого президента] Саломе Зурабишвили».

Генсек «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе так же отозвался об этой встрече.

«Она приехала навестить своих детей. Вы ведь знайте, что извне финансируется эти насильственные группы. Несколько Акацуки соберутся, перекроют проспект Руставели и чинят неудобства населению Тбилиси. И вот приехала их патрон, чтобы проведать своих «детей».

Парламентская делегация, состоящая из депутатов «Мечты» намеренна на ближайшей ассамблее ОБСЕ потребовать объяснений. Грузинский МИД уже направил в организацию ноту протеста, а МВД Грузии решило, что налицо факт «незаконного перекрытия дороги» со стороны министра иностранных дел Финляндии Валтонен и выписало административный штраф - в размере 5 000 лари (около 1600 евро).

Правда пока непонятно, как власти станут взыскивать с финского дипломата штраф. Нет ответа и на вопрос, пустят ли в следующий раз финского высокопоставленного политика на территорию Грузии? Зато у депутата из «Силы народа», дочерней партии «Грузинской мечты» Эки Сепиашвили был ответ на открытое обращение Элины Валтонен, пригласившей Ираклия Кобахидзе посетить Финляндию, чтобы «встретиться с представителями свободных СМИ и принять участие в любой демонстрации по выбору».

Там же Валтонен напоминает премьеру Грузии о Хельсинкском Заключительном акте (1975 г.):

(Государства-участники) обязуются поощрять и развивать эффективное осуществление гражданских, политических, экономических, социальных, культурных и других прав и свобод.

Они подтверждают, что эти права и свободы вытекают из достоинства, присущего человеческой личности, и являются существенными для ее свободного и полного развития.

Эка Сепиашвили утверждает, что это председатель ОБСЕ нарушила все международные права, неуважительно отнеслась к грузинскому законодательству, и что премьер-министру не следует принимать ее приглашение:

«Безусловно, наш премьер-министр поступил достойно, защитил честь нашей страны и отменил встречу с этой госпожой. Я не считаю целесообразным, чтобы он поехал в Финляндию, принял это приглашение. Тем более, что видели, что эта госпожа соврала, сказав, что это она сама отменила этот визит».

Пятый президент Саломе Зурабишвили считает, что ЕС не должна оставить без внимание такое скандальное повеление «Грузинской мечты», которая по словам Зурабишвили превратилась в кошмар для страны.

«Штрафы, наложенные на председателя ОБСЕ Элину Валтонен — это сигнал миру: «Грузинский кошмар» запугивает дипломатов, заставляет граждан молчать и попирает европейские принципы. Голоса граждан подавляются, демократические нормы игнорируются, а свобода находится под угрозой. Европа не должна отворачиваться!», – пишет на платформе Х Зурабишвили.

Представитель «Ахали», партийные лидеры которой (Ника Мелия и Ника Гварамия) находятся в заключении, Тенго Тевзадзе напомнил властям, чему служит ОБСЕ.

«В страну приехала председатель ОБСЕ, главной миссией которой является защита прав и свобод человека. Она выразила свою позицию в связи ситуацией Грузии. В ответ, мы видим, что «Грузинская мечта» решила оскорбить и обругать этого человека. Приоритетом режима «Мечты» является международная изоляция Грузии. Они усиленно стараются, что бы мы потеряли наших как исторически друзей, так и новых».

Бывший посол Грузии в РФ, руководитель отдела геополитических исследований Центра стратегического анализа Валерий Чечелашвили не припоминает такого случая в своей практике, чтобы дипломата и политика из международной организации подвергали административному штрафу.

«Но это не просто штраф сам по себе. Это означает, что, к сожалению, наши отношения с ещё одной страной ЕС и НАТО значительно ухудшились. Ситуацию можно было загладить, например, если бы господин Ираклий Кобахидзе сопроводил бы главу МИД Финляндии до разделительной линии в селе Одзиси. Он бы около трёх часов общался с главой финского МИДа и ОБСЕ, постарался бы наладить отношения с этой страной. К сожалению, этого не произошло», – заключает Валерий Чечелашвили.

Политолог, глава Европейско-грузинского института Георгий Мелашвили считает ответное приглашение Валтонен премьера Кобахидзе в Финляндию, напоминанием о демократии грузинским властям.

«Ответ Валтонен напомнил авторитарному премьеру, что такое демократия, как она работает, и одновременно ответил на вопрос, кто отменил встречу. Таким образом, мы увидели дипломатический класс, радикально отличающийся от того, что мы видим у представителей «Грузинской мечты», которые больше похожи на Захарову и Лукашенко», – говорит Мелашвили указывая на постоянные попытки «Грузинской мечты» создавать параллельную реальность, в которой они якобы демонстрируют свою силу и независимость, но всегда эта пропаганда властям оборачивается очередным промахом, если не провалом на международной арене демократического сообщества.

