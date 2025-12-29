Цена на электроэнергию не изменится в течение ближайших трёх месяцев - Давид Нармания

Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии приняла решение сохранить действующие тарифы на электроэнергию на три месяца. Как заявил председатель комиссии Давид Нармания перед началом заседания, 29 декабря будут установлены временные тарифы, что означает сохранение текущих расценок без изменений в течение ближайших трёх месяцев. В середине декабря комиссия прогнозировала возможное повышение тарифа на электроэнергию. Позже грузинский премьер Ираклий Кобахидзе выразил надежду, что стоимость электроэнергии не вырастет.

Как сообщил Давид Нармания журналистам перед заседанием, решение о сохранении тарифов на следующие три месяца было принято с учётом нескольких факторов. Электрораспределительные компании письменно обратились в комиссию с просьбой отложить процесс на три месяца, поскольку окончательно не уточнены балансы электроэнергии и прогнозируемые показатели генерации на следующий год. Кроме того, решению предшествовали консультации с правительством.

По словам Нармания, это естественный процесс, так как прогнозы генерации и вопросы дерегулирования гидроэлектростанций находятся в компетенции правительства. Отвечая на вопрос журналистов о том, повлияли ли заявления правительства на решение независимого регулятора, Нармания потребовал, чтобы журналисты «прекратили интерпретировать» его «термины».

«Я говорил, что тариф может вырасти, и называл различные факторы, при которых повышение было бы возможным. Сегодня этих факторов нет, поэтому сохраняется действующий тариф. Что касается консультаций с премьер-министром, разумеется, они были, поскольку ряд вопросов в электроэнергетическом секторе относится к прерогативе правительства, в том числе вопросы балансов, прогнозов генерации и дерегулирования гидроэлектростанций, на которых основаны решения комиссии. Поэтому это естественный процесс», - отметил Нармания.

Что касается природного газа, повышения тарифов на него и так не ожидалось, заявил он.