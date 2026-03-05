Турция осудила удары иранских беспилотников по Нахичевани

Турция решительно осуждает атаку беспилотников на территорию Нахичевани и вновь призывает прекратить нападения на третьи страны, в регионе, что «несет риск расширения войны», говорится в заявлении Министерства иностранных дел, опубликованном после телефонного разговора глав дипломатических ведомств двух стран по поводу произошедшего.

В Министерство иностранных дел Азербайджана был вызван посол Ирана для вручения ноты протеста после произошедшего инцидента. По официальным данным, четыре человека получили ранения.

Иранское государственное телевидение распространило заявление Генерального штаба вооружённых сил Исламской Республики, в котором отрицается атака беспилотников на территорию Азербайджана, а ответственность за произошедшее возлагается на «сионистский режим» (Израиль).

Нахичеванская Автономная Республика является территорией Азербайджана, не имеющей с основной частью страны общей границы и окружённой территориями Ирана, Турции и Армении.