Турция выдала ордер на арест премьера Израиля по обвинению в геноциде

Главная прокуратура Стамбула выдала ордера на арест 37 израильских политиков и военных, включая премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, по обвинению в геноциде и военных преступлениях в секторе Газа, сообщает Daily Sabah.

Расследование касается ударов Израиля по Газе, в результате которых, по данным турецкой стороны, погибли более 68 тысяч палестинцев, преимущественно женщины и дети.

Председатель Стамбульской коллегии адвокатов Ясин Шамлы заявил, что Израиль несёт ответственность за «геноцид, преступления против человечности и нарушение международных соглашений». Шамлы подчеркнул, что такие преступления не имеют срока давности и подпадают под юрисдикцию национальных судов Турции.

Глава МИД Израиля Гидеон Саар назвал действия Анкары «пиар-ходом тирана» Реджепа Эрдогана, президента Турции. Израильский министр заявил, что турецкая судебная система «давно превратилась в инструмент подавления политических оппонентов».

Ранее Международный уголовный суд также выдал ордер на арест Нетаньяху, подозревая его в военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершённых в Газе в период с октября 2023 по май 2024 года. В Израиле назвали эти меры проявлением антисемитизма.

Израиль начал боевую операцию в секторе Газа после 7 октября 2023 года. Тогда палестинские террористические группировки напали на юг Израиля. В результате нападения погибли больше тысячи человек, больше 250 были захвачены в заложники и вывезены в Газу. Часть заложников была освобождена в результате сделок.

Последние 20 человек, захваченные джихадистами, были освобождены 13 октября 2025 года в результате соглашения, достигнутого между Израилем и террористической группировкой ХАМАС при посредничестве президента США Дональда Трампа.

Израиль обвиняют в атаках на мирное население сектора Газа. Израильские власти утверждают, что целями операции были джихадисты. Израиль также обвиняет ХАМАС и другие группировки в использовании мирных жителей в качестве живого щита и размещении военной инфраструктуры в плотной жилой застройке Газы.