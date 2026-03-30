Михаилу Саакашвили стало плохо в тюрьме

Находящийся в заключении третий президент Грузии Михаил Саакашвили почувствовал себя плохо в тюрьме, ему потребовалось медицинское вмешательство. Информацию об ухудшении состояния Саакашвили изначально распространила журналистка, основательница «Фонда Нануки» Нанука Жоржолиани:

«Вчера он потерял сознание в камере, при падении получил травмы головы и конечностей, ему потребовалась реанимационная помощь».

Ситуацию в разговоре с грузинской службой Радио Свобода прокомментировал адвокат Саакашвили – Бека Басилая.

«Мы не хотим радовать неадекватных людей и тревожить нормальных. Михаил Саакашвили чувствует себя бодро», - сказал он.

В пенитенциарной службе Министерства юстиции Грузии заявили, что Саакашвили почувствовал себя плохо, и медицинский персонал «немедленно оказал ему помощь».

«Ему были проведены все необходимые медицинские манипуляции, в том числе сделан рентген, который не выявил никаких повреждений. После этого его состояние стабилизировалось», - сообщили в службе.

В настоящее время Михаил Саакашвили отбывает наказание по четырём делам:

Первый приговор был вынесен 6 января 2018 года – Тбилисский городской суд заочно приговорил его к 3 годам лишения свободы по делу об убийстве Сандро Гиргвлиани (за злоупотребление служебными полномочиями – помилование осуждённых и сокращение их сроков);

В июне 2018 года тот же суд заочно приговорил его к 6 годам лишения свободы по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили;

12 марта 2025 года он был приговорён к 9 годам лишения свободы по делу о растрате бюджетных средств (так называемое «дело о пиджаках»);

17 марта 2025 года его признали виновным в незаконном пересечении государственной границы и приговорили к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Общий срок наказания для третьего президента составляет 12 лет и 6 месяцев лишения свободы.