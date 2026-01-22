Михаил Саакашвили впервые за три года присутствовал на судебном заседании

Находящийся в заключении третий президент Грузии 22 января впервые за три года лично присутствовал на рассмотрении дела против него в Тбилисском городском суде. До этого он подключался к судебным заседаниям онлайн, по состоянию здоровья.

«Есть безнадежность, отчаяние, но я пришёл, чтобы сказать вам – надежда есть, и свобода, счастье находятся на расстоянии вытянутой руки. Режим изолирован не только от цивилизованного мира и наших соседей, но даже от оккупантской России», – сказал Михаил Саакашвили во время своего выступления.

По словам политика, будучи на свободе, он за один час покончил бы с «Грузинской мечтой».

Саакашвили говорит, что выход из кризиса и политический рецепт, позволяющий «отправить Бидзину Иванишвили домой», — это единство оппозиции.

В Тбилисском городском суде рассматривается дело о разгоне митинга 7 ноября 2007 года, по которому Михаил Саакашвили проходит как обвиняемый.

Ранее суд назначил ему срок лишения свободы в 12,5 лет, отсчёт которого начался с момента его задержания – 1 октября 2021 года.

Михаилу Саакашвили назначено наказание по четырём делам:

Первый приговор в отношении него был вынесен 6 января 2018 года – Тбилисский городской суд заочно приговорил Михаила Саакашвили к трём годам лишения свободы по делу об убийстве Сандро Гиргвлиани (за помилование осуждённых лиц и сокращение им сроков наказания), по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями;

В июне 2018 года Тбилисский городской суд также заочно приговорил его к шести годам лишения свободы по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили. На члена парламента Грузии Валерия Гелашвили в 2005 году было совершено нападение. По этому делу Саакашвили обвинялся в превышении служебных полномочий с применением насилия и в организации умышленного причинения тяжкого вреда здоровью;

12 марта 2025 года экс-президенту был назначен девятилетний срок лишения свободы по делу о растрате бюджетных средств (так называемое «дело о пиджаках»);

Последний приговор был вынесен 17 марта 2025 года – его признали виновным в незаконном пересечении государственной границы и приговорили к четырём годам и шести месяцам лишения свободы.

После окончания президентского срока Михаил Саакашвили покинул Грузию и вернулся в страну за несколько дней до выборов в органы местного самоуправления 2021 года. Полиция задержала его накануне выборов – 1 октября. В тот же день Саакашвили объявил голодовку.

Из-за ухудшения состояния здоровья 20 ноября 2021 года его перевели в военный госпиталь в Гори, а через 40 дней вернули обратно в Руставское пенитенциарное учреждение. Члены семьи и близкие заявляли о необходимости его перевода на лечение за границу, однако власти на это не согласились.

Спустя несколько месяцев, 12 мая 2022 года, Михаила Саакашвили перевели в клинику «Вивамеди», а спустя почти 3.5 года, 12 ноября 2025 года, вновь вернули в пенитенциарное учреждение. Во время пребывания в клинике он участвовал в судебных заседаниях дистанционно.