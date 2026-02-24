Участнику движения за независимость Бурятии дали убежище в США

Миграционный суд в США освободил участника движения за независимость Бурятии «Тусгаар Буряад-Монголия» Александра Болохоева, сообщила «Эху» глава движения Марина Ханхалаева. Болохоев получил политическое убежище в США, отметили в организации.

По словам Ханхалаевой, юристам удалось собрать неопровержимые доказательства того, что депортация в Россию представляет смертельную опасность для Болохоева. Доводы защиты смогли убедить миграционный суд в штате Оклахома, судьи которого имеют репутацию сторонников жёсткого подхода к высылке мигрантов, отметила она.

Активист приехал в США в 2022 году после антивоенных выступлений в России и работал водителем-дальнобойщиком. Как писала организация «Азиаты России», Болохоев активно участвовал в деятельности движения «Тусгаар Буряад – Монголия» («Независимая Бурят-Монголия»), которое российские власти объявили экстремистским и террористическим. На первом съезде бурятских организаций в Нью-Йорке Болохоев подписал декларацию о независимости Бурятии.

Осенью 2025 года Болохоева задержала иммиграционная полиция США. После задержания ему грозила депортация, а в России – уголовное дело, отмечает «Настоящее Время».

Как писали Сибирь.Реалии, отношение к просителям убежища из России резко изменилось в США в последнее время. В мае 2024 года просителей убежища из России стали помещать в иммиграционные тюрьмы. За последние полгода из США отправили не менее пяти депортационных рейсов с россиянами. Некоторым депортированным по прибытии в Россию выдавали повестки в военкомат, в аэропорту с ними проводят многочасовые допросы сотрудники ФСБ.

Как минимум двух выдворенных из США граждан России – бывшего военного Артёма Вовченко и антивоенного активиста Леонида Мелёхина – по прилету арестовали по уголовным делам. Статью The New York Times о депортации Вовченко и Мелёхина раскритиковало министерство внутренней безопасности США. В ведомстве заявили, что они пытались нелегально въехать в страну и были депортированы справедливо, поскольку «при президенте Трампе границы Америки закрыты для нарушителей закона».