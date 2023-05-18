Восстановление прямого авиасообщения между Россией и Грузией вызвало серьезные споры не только среди грузинских политиков, но и в российской оппозиционной среде. По данным на октябрь прошлого года, в Грузии находились порядка 100 тысяч россиян, бежавших после начала войны против Украины и объявленной мобилизации. Грозит ли им преследование со стороны российских силовиков или депортация – пока неизвестно, но "оттепель" в отношениях между двумя странами уже вызвала опасения активистов.

Редакция Кавказ.Реалии поговорила с оппозиционерами юга России, которые сейчас живут в Грузии – о том, чувствуют ли они себя в безопасности и какими видят свои дальнейшие перспективы.

Лев Гяммер, экс-координатор штаба Алексея Навального в Краснодаре

– Восстановление прямого авиасообщения с Россией – это, определенно, фактор дестабилизации Грузии. Запад наложит санкции, стране будет тяжело, она станет еще больше зависеть от России.

Пока не думаю, что это изменит ситуацию с безопасностью для оппозиционеров, но звоночки в плохую сторону. Пока что Грузия – самая безопасная из пограничных с Россией стран. Она не выдает людей и в ней можно легально находиться год, но впускают туда не всех. В целом, я бы советовал политическим активистам подыскивать новое место дислокации.

Александр Савельев, главный редактор краснодарского издания "Протокол"

– В ноябре прошлого года я вернулся в Грузию из Турции и меня не впустили в страну без объяснения причин. Сначала попросили постоять в стороне, спустя примерно час вышел мужчина с моим паспортом и какой-то бумагой, сказал: "Вы обратно летите, вы в курсе?". Отдавать паспорт и показывать мне бумагу он отказался. В итоге меня посадили на самолет в Стамбул и отправили обратно. Уже там мне отдали документы, но объяснений я так и не получил.

Нужно отличать отказ во въезде в страну от депортации. Пока что мы сталкивались именно с отказами – в этом случае человека отправляют в страну, из которой он прилетел. В случае депортации человека отправят в страну гражданства или, если это невозможно, в третью страну, которая согласится его принять. Депортация возможна только в том случае, если человек уже находится внутри государства.

С одной стороны, восстановление авиасообщения – это удобно. С другой, это говорит о нарастающей опасности для активистов и журналистов. Можем ли мы на фоне оттепели в отношениях России и Грузии быть уверены, что в какой-то момент отказы во въезде не перерастут в депортации?

Сергей Резник, ростовский журналист, фигурант четырех политических уголовных дел

– Я думаю, что восстановление авиасообщения c Грузией – это запоздалый и вынужденный шаг, потому что России где-то нужно обслуживать свои самолеты, а делать этого уже никто не хочет. Они надеются, что их авиационные суда теперь будут чинить в Грузии, только поэтому рейсы и возобновили. Хотя российские власти по-прежнему очень обижены на то, что на каждой второй стенке в Тбилиси написано, кто такой их президент, и жаль дарить своих туристов, которые "должны" отдыхать в Сочи.

При профессионально работающей криминальной полиции и контрразведке определенные силы в местных спецслужбах были, которые вели переговоры по моей выдаче в Россию из-за истечения срока действия моего загранпаспорта. Они присылали установщиков (агенты, собирающие первичные данные о людях – Прим.), пытались коррумпировать представителей грузинских спецслужб и, что самое печальное, – никто из грузинских партнеров меня об этом не проинформировал. Поэтому у меня нет глубоких оснований доверять местным кадрам.

Главная угроза в Грузии для гражданских и политических активистов — это недопуск в страну

С другой стороны, до открытого сотрудничества [с российскими силовиками], конечно, дело не доходит – общество тут слишком резко против. Но очень странные российские граждане без каких-либо аккаунтов в соцсетях в Грузию иногда все же беспроблемно попадают – и со стороны России, и со стороны Турции. В этом смысле авиационный поток контролируется даже более плотно, чем наземная граница.

В некотором смысле у меня особый случай, потому что я умудрился поссориться с очень высокопоставленными представителями так называемой российской элиты. И когда за иными переехавшими сюда оппозиционерами бегают два участковых и региональные центры по противодействию экстремизму – это один разговор, а когда в это вовлечены управление ФСБ России, управление собственной безопасности и обиженная Генпрокуратура, как это было у меня, никто гарантий не даст. В остальных случаях Грузия все еще абсолютно безопасная страна.

Марк Небесный, главный редактор краснодарского сайта "Свободные Медиа"

– У меня не вызывает опасений восстановление авиасообщения между странами: будет проще добираться сюда моим друзьям, уменьшатся цены на авиабилеты. Другое дело, что к этому событию Россия пытается приписать политический контекст, якобы Грузия идет на сближение. Ничего подобного не происходит в реальности, тем не менее за дальнейшими действиями обоих правительств надо внимательно наблюдать.

Главная угроза в Грузии для различных гражданских и политических активистов — это недопуск в страну по "иным причинам". Отказы в пересечении грузинской границы продолжаются второй год, хоть сейчас таких историй и стало меньше. Я не думаю, что грузинские пограничники имеют прямую связь с российскими спецслужбами, скорее страна так превентивно защищается от возможных проблем со стороны соседа.

В целом, Грузия продолжает быть местом временного проживания многих тысяч различных российских активистов, политиков, людей творчества и айтишников. Здесь комфортно, безопасно и понятно.

Евгений Кочегин, координатор правозащитного проекта "Дозор в Волгограде"

– Я думаю, что возобновление авиасообщения Грузии и России – это неплохо, я определенно за то, чтобы у людей было больше свободы передвижения, потому что я не считаю россиян угрозой миру. Тем более тех россиян, кто может позволить себе выехать за рубеж – такие люди зачастую не пропутинских взглядов. К сожалению, это в мире из-за накала ситуации не понимают.

В Грузии есть довольно малочисленная партия, которая собралась протестовать в аэропорту, когда первый рейс прилетит из России. И как-то странно это описано: мы не имеем ничего против обычных пассажиров, но вам не рады. Непонятна цель этого мероприятия и, по-моему, по этому вопросу в грузинском обществе далеко не такая активность, как по другим, реально опасным моментам, вроде закона об иноагентах. Как мне кажется, в основном, люди в Грузии понимают, что россияне – это одно, а российское правительство, военные, силовики – это другое.

Грузия от возобновления авиасообщения не станет для оппозиционеров более опасной страной, чем была до того. Потому что депортации и экстрадиции до сих пор нет, и я не вижу нужных для этого механизмов. Для этого как минимум нужно возобновление дипломатических отношений, чтобы правительство реагировало на запросы о розыске.

16 мая в Госдепе США заявили, что если между Россией и Грузией действительно будут запущены прямые рейсы, это "вызовет серьезную озабоченность" не только в Америке и других западных странах, но и в авиакомпаниях.

Против возобновления авиасообщения с Россией в Грузии высказались представители оппозиции и президент страны Саломе Зурабишвили. Она назвала это решение "очередной российской провокацией" и выступила против возобновления прямых рейсов, "пока Россия продолжает агрессию на Украину и оккупирует территорию Грузии". ЕС также призвал Грузию, которая рассчитывает стать членом европейского блока, поддержать авиационные санкции против Москвы.

Однако в правительстве Грузии считают, что возобновление полетов никак не скажется на евроатлантической перспективе. Там обращают внимание на экономические выгоды – по расчетам властей, открытие неба позволит привлечь в государственную казну около 400 миллионов долларов.

Первой российской компанией, получившей разрешение на полеты от властей Грузии, стала "Азимут". Ее первый авиарейс из Москвы в Тбилиси запланирован на 19 мая. Флагманский перевозчик Грузии, компания Georgian Airways, также получила разрешение на возобновление авиасообщения с Россией. Лидер грузинской партии "Стратегия строитель", депутат Георгий Вашадзе пригрозил, что россиян ожидает "нерадушный прием" в аэропорту Тбилиси.

Кавказ.Реалии