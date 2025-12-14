Зеленский и представители Трампа встретились в Берлине

В Берлине в воскресенье прошли переговоры делегаций Украины и США с участием президента Украины Владимира Зеленского и спецпредставителей президента США Дональда Трампа - Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера.

О начале переговоров сообщил вечером в воскресенье Зеленский. При их начале присутствовал и канцлер Германии Фридрих Мерц. Стороны обсуждают план по завершению войны в Украине.

О прибытии Кушнера и Уиткоффа сообщили утром 14 декабря агентства dpa и Associated Press. В переговорах, как ожидается, примут участие также представители и ведущих стран Европы. Трамп ранее говорил, что представители США готовы принять участие в переговорах в Европе, если в этом будет смысл.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил о своём прибытии в Берлин в соцсетях.

Зеленский ранее подтвердил, что в Берлине «в ближайшие дни» пройдут важные переговоры с его личным участием, причём он встретится и с представителями президента Трампа. Власти Германии ранее подтвердили визит Зеленского в Берлин в понедельник.

Общаясь с журналистами в воскресенье, Зеленский отметил, что американская сторона пока не давала ему ответа на последние предложения Украины к проекту мирного соглашения. По словам Зеленского, сейчас не все страны НАТО готовы к приёму Украины, поэтому Киев, как выразился Зеленский, в качестве компромисса готов получить гарантии безопасности от США и Европы, оставаясь вне НАТО. Зеленский также отметил, что мирным соглашением никто не будет полностью доволен, однако главное - исключить возможность новой агрессии со стороны России после заключения мира.

Ранее СМИ со ссылкой на источники писали, что, несмотря на согласование многих пунктов плана, остаются нерешёнными территориальные вопросы, в частности о требуемом Россией выводе ВСУ из Донецкой области, и вопросы о гарантиях безопасности.

В Кремле ранее заявляли, что требуют отказа Украины от вступления в НАТО, исключают присутствие в Украине военных из стран НАТО, а также требуют полного контроля над Донецкой и Луганской областями.