Белый дом: Трамп «крайне разочарован» Украиной и Россией

Президент США Дональд Трамп «крайне разочарован обеими сторонами этой войны», заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. По ее словам, Трамп «устал от встреч ради самих встреч», ему «больше не нужны разговоры, ему нужны действия».

Президент США позднее, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, заявил, что Вашингтон был близок к заключению соглашения с Киевом и Москвой: «Я думал, что мы очень близки к заключению соглашения с Россией. Я думал, что мы очень близки к заключению соглашения с Украиной. На самом деле, за исключением президента Зеленского, его людям нравится концепция этого соглашения».

Трамп добавил, что мирный план состоит «из четырех или пяти разных частей».

«Немного сложно, потому что речь идет о разделе территории определенным образом, это не самое простое дело​. Это вроде сложной сделки с недвижимостью, помноженной на тысячу?» — сказал президент США, добавив, что это соглашение может помочь сохранить «тысячи и тысячи жизней».

Трамп отметил, что США примут участие в переговорах по мирному плану с представителями Европы и Украины 13 декабря при условии, что «будет хороший шанс» продвинуться в переговорах. «Мы не хотим тратить время», — добавил он.

По данным Axios, встреча состоится в Париже. В ней примут участие представители Франции, Германии, Великобритании и Украины. Кэролайн Левитт заявила, что вопрос участия американских представителей остается «пока неясным».

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил, что США предлагают Украине вывести войска из подконтрольной Киеву части Донецкой области и создать там «демилитаризованную» или «свободную экономическую» зоны в обмен на то, что Россия не будет за них воевать. По его словам, представители США считают такое предложение компромиссным, однако Украина с этим не согласна.



