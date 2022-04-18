Украина заполнила анкету для вступления в Евросоюз

Правительство Украины полностью заполнило анкету по вступлению страны в Европейский союз. Об этом накануне сообщил замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква.

8 апреля лидеры ЕС, посещавшие Украину впервые после начала полномасштабного российского вторжения, передали президенту Владимиру Зеленскому опросный лист - как часть необходимой процедуры рассмотрения заявки на членство Украины в Евросоюзе. Зеленский заявил, что ответ Киев сможет дать уже через неделю.

Документ оформлен с украинской стороны, теперь Киев ожидает рекомендации "и затем мяч окажется на стороне ЕС", сказал Жовква. Он уточнил, что Европейская комиссия должна будет выпустить рекомендации относительно соответствия Украины необходимым критериям членства в Евросоюзе. По его словам, Киев ожидает предоставления Украине статуса страны-кандидата на членство в ЕС на заседании Европейского совета, которое состоится в июне.

Украина подала заявку на вступление в Евросоюз по ускоренной процедуре 28 февраля после начала российского военного вторжения. Выступая позднее перед депутатами Европарламента, президент Владимир Зеленский заявил, что украинцы ценой тысяч жертв в борьбе против российской агрессии смогли убедить страны ЕС объединиться для поддержки Украины. Страна делает европейский выбор и хочет вступить в ЕС, чтобы стать одной из равноправных европейских наций, отмечал Зеленский.

11 марта на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Версале президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейский блок отвечает "нет" на заявку властей Украины принять страну в Евросоюз по ускоренной процедуре, поскольку страна находится в состоянии войны.

3 марта об оформлении заявок на вступление в ЕС сообщили Грузия и Молдова. Они также получили опросники для получения статуса-кандидата.

Обе страны, как и Украина, имеют территориальные конфликты. Часть их территорий контролируют поддерживаемые Россией самопровозглашённые республики. И Молдова, и Грузия, заявляя об осуждении российской агрессии против Украины, действуют крайне осторожно. Они соблюдают западные санкции против России, но не вводят собственных.