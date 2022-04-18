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Украина заполнила анкету для вступления в Евросоюз
Правительство Украины полностью заполнило анкету по вступлению страны в Европейский союз. Об этом накануне сообщил замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква.
8 апреля лидеры ЕС, посещавшие Украину впервые после начала полномасштабного российского вторжения, передали президенту Владимиру Зеленскому опросный лист - как часть необходимой процедуры рассмотрения заявки на членство Украины в Евросоюзе. Зеленский заявил, что ответ Киев сможет дать уже через неделю.
Документ оформлен с украинской стороны, теперь Киев ожидает рекомендации "и затем мяч окажется на стороне ЕС", сказал Жовква. Он уточнил, что Европейская комиссия должна будет выпустить рекомендации относительно соответствия Украины необходимым критериям членства в Евросоюзе. По его словам, Киев ожидает предоставления Украине статуса страны-кандидата на членство в ЕС на заседании Европейского совета, которое состоится в июне.
Украина подала заявку на вступление в Евросоюз по ускоренной процедуре 28 февраля после начала российского военного вторжения. Выступая позднее перед депутатами Европарламента, президент Владимир Зеленский заявил, что украинцы ценой тысяч жертв в борьбе против российской агрессии смогли убедить страны ЕС объединиться для поддержки Украины. Страна делает европейский выбор и хочет вступить в ЕС, чтобы стать одной из равноправных европейских наций, отмечал Зеленский.
11 марта на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Версале президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейский блок отвечает "нет" на заявку властей Украины принять страну в Евросоюз по ускоренной процедуре, поскольку страна находится в состоянии войны.
3 марта об оформлении заявок на вступление в ЕС сообщили Грузия и Молдова. Они также получили опросники для получения статуса-кандидата.
Обе страны, как и Украина, имеют территориальные конфликты. Часть их территорий контролируют поддерживаемые Россией самопровозглашённые республики. И Молдова, и Грузия, заявляя об осуждении российской агрессии против Украины, действуют крайне осторожно. Они соблюдают западные санкции против России, но не вводят собственных.
Другие новости дня
Медведчук обратился к Зеленскому и Путину с просьбой об обмене
Украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук, который находится под стражей по делу о госизмене, обратился к президентам Украины и России с просьбой обменять его на украинских военных и мирных жителей Мариуполя.
Видео обращения Медведчука опубликовала Служба безопасности Украины, когда и где оно снято - не сообщается.
На видео Медведчук называет себя и просит Владимира Зеленского и Владимира Путина обменять его на "защитников Мариуполя и жителей, которые не имеют возможности безопасного выхода через гуманитарный коридор".
Медведчука, которого в Украине называют пророссийским политиком и который известен дружескими связями с Владимиром Путиным (российский президент - крёстный отец его дочери), задержали несколько дней назад - после того, как бежал из-под домашнего ареста и более месяца скрывался. Суд постановил отправить его под арест. При этом сразу после задержания Медведчука президент Украины Владимир Зеленский предложил России его обменять на пленных украинских солдат. Реакция Кремля тогда была негативной, там отметили, что Медведчук украинский политик и не имеет отношения к нынешней войне, которую в Кремле называют "спецоперацией".
Ранее к Зеленскому, Путину и лидерам ряда стран мира обратилась с просьбой помочь её мужу находящаяся в России жена Медведчука Оксана Марченко.
В Мариуполе, главным образом на территории завода "Азовсталь", продолжают держать оборону украинские военные. Большая часть города после полутора месяцев осады перешла под контроль российских войск. Руководители Украины утверждают, что в случае, если украинские военные погибнут при штурме, Киев вряд ли станет продолжать какие-либо переговоры с Москвой. При этом сдаваться защитники Мариуполя отказались.
В Тбилиси построят жилой комплекс для сотрудников полиции
В Тбилиси построят жилой комплекс для полицейских. Об этом сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.
По его словам, осуществление проекта начнется в нынешнем году. Уже подобрано место – жилой комплекс будет построен на улице Джикия. Премьер подчеркнул, что идея такого строительства принадлежит главе МВД Вахтангу Гомелаури, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Идеей Вахтанга Гомелаури было осуществление этого проекта на улице Джикая, где была размещена полицейская база спецназначения. Мы перенесем базу на другое место, а на этом месте построим жилой комплекс из 1000 квартир – город полиции», – заявил Гарибашвили.
Премьер напомнил, что уже завершается аналогичный проект строительства жилья для военнослужащих грузинской армии – в сентябре в Тбилиси будут сданы 1000 квартир.
По словам премьера, жилье в построенных государством домах полицейские и военнослужащие получат на льготных условиях:
«Они будут платить примерно 100 долларов за 1 квадратный метр, остальное покроет государство. Думаю, что это не должен быть одноразовый проект, это должно продолжиться», – отметил премьер.
Гарибашвили также сообщил, что планируется ремонт всех полицейских зданий и баз.
Предполагаемая стоимость указанных работ составит 350 миллионов лари (около 115 миллионов долларов). Работы начнутся в текущем году и завершатся через три года.
Производители продуктов в РФ просят не запрещать въезд фур из Европы
Производители продуктов питания просят правительство России не запрещать въезд в страну европейских фур в ответ на санкции ЕС. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо восьми ассоциаций, объединяющих производителей продуктов питания, к премьеру Михаилу Мишустину.
Такое решение, по их мнению, окончательно оставит пищевую отрасль без импортных ингредиентов, которые не попали под запрет. Кроме того, это грозит разрывом производственных цепочек, так как для замены поставщиков сырья и создания новых логистических коридоров потребуется значительное время, предупреждают участники рынка. Авторы письма отмечают, что и без запрета ситуация в отрасли сложная: европейские перевозчики воздерживаются от доставки грузов в Россию, опасаясь конфискации фур в случае ввода санкций.
Под обращением, в частности, стоят подписи руководителей Союза производителей пищевых ингредиентов, Ассоциации производителей пива, "Союзмолока", Руспродсоюза, "Союзнапитков".
В рамках очередного пакета санкций ЕС запретил въезд на свою территорию белорусским и российским грузоперевозчикам. Несколько тысяч российских и белорусских фур застряли на границе Польши, пытаясь выехать из Евросоюза до 16 апреля, когда санкции вступили в силу, сообщает Financial Times . По данным газеты, на выезд грузовиков из ЕС уходит от 3 до 10 дней. Очередь в пункте пропуска "Корощин" на границе Польши с Беларусью достигала 80 километров.
По данным источников "Коммерсанта", из-за запрета пересечения границы грузовиков из России и Беларуси, а также закрытия европейских портов для российских судов стоимость фур из Европы уже выросла на 50-100 процентов.
- Запрет на грузоперевозки вошёл в пятый пакет санкций ЕС, принятых 9 апреля. Ограничения введены в ответ на российское военное вторжение в Украину. Запрет не распространяется на предприятия, перевозящие почту, а также на поставки в ЕС природного газа и нефти, руды, фармацевтических, медицинских, сельскохозяйственных и пищевых продуктов, включая пшеницу и удобрения, гуманитарных грузов.
- Российские власти пока не заявляли о намерении вводить зеркальные меры.
Минобороны Великобритании сравнило обстрелы Мариуполя с действиями российской армии в Чечне
Министерство обороны Великобритании сравнило обстрелы Россией населенных пунктов Украины с поведением российской армии в Чечне и Сирии. Пост об этом опубликован на официальном корпоративном канале Минобороны Великобритании в твиттере.
«Нанесение ударов по населенным пунктам в пределах Мариуполя соответствует подходу России к Чечне в 1999 году и Сирии в 2016-м. И это несмотря на заявления Министерства обороны России от 24 февраля 2022 г. о том, что Россия не будет наносить удары по городам и угрожать населению Украины», – говорится в сообщении.
В российском министерстве обороны заявляют исключительно о «высокоточных» по военным объектам Украины. Ведомство опубликовало информацию о потерях лишь дважды: 2 марта сообщалось о гибели 498 человек, 25 марта – 1351 человека.
- Для сравнения: за четыре года войны в Сирии официально погибли 116 российских военнослужащих. Число погибших федеральных военнослужащих за два первой войны в Чечне разные источники оценивают в диапазоне от 4103 до 5042 человек.
- По информации источника Кавказ.Реалии, на войне в Украине были убиты до 60 уроженцев Чечни. Официально признана гибель лишь двоих. Воюющие против Украины бойцы из Чечни заявили о многочисленных потерях и ранениях среди личного состава.
В результате ракетных ударов по Львову есть убитые
В результате ракетного обстрела Львова в ночь на понедельник есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщил глава Львовской областной администрации Максим Козицкий.
По его данным, три российские ракеты поразили военные объекты и одна - шиномонтаж. Сообщается о шести погибших и восьми раненых, среди которых ребёнок. Мэр Львова сообщил о пяти ракетных ударах.
Львов расположен на западной Украине, вдали от мест, где сейчас идут бои. Ранее город уже подвергался ракетным обстрелам, но об убитых не сообщалось.
Также ракетные удары, по сообщениям, наносились по Киевской области. В сводке Минобороны России о них, как и об ударах по Львову, не упоминается.
Бои в понедельник продолжаются на востоке Украины. Глава администрации Луганской области Сергей Гайдай сообщил, что российские войска вошли в город Кременная, идут уличные бои. "Следующая неделя может быть тяжелой. Может быть последней, когда мы еще имеем шанс вас спасти", – сообщил он, призвав жителей эвакуироваться. "Остаться живыми – единственное, что от вас требуется". При этом из самой Кременной эвакуация уже невозможна.
В Мариуполе украинские войска продолжают удерживать территорию завода "Азовсталь". По оценке британской разведки, хорошо организованное сопротивление украинских подразделений подвергло российские силы серьезному испытанию и отвлекло людей и технику, замедлив продвижение армии РФ в других местах. Но российская попытка захватить Мариуполь очень дорого обошлась его жителям. И власти Украины, и представители так называемой "ДНР" говорят о тысячах жертв в городе, хотя точное их число сейчас установить невозможно.
COVID-19 в Грузии: 74 новых случая, один пациент скончался
За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончался один пациент. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 16 793.
За сутки в стране выявили 74 новых случая коронавируса. Накануне провели 4970 тестов: PCR-тестов – 1534, экспресс–тестов на антиген – 3436.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки доля положительных тестов на коронавирус составила 1,49%, за последние 14 дней составляет 1,44%, за неделю – 1,21%.
Выздоровели еще 357 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 1 653 118, выздоровевших – 1 634 313.
За сутки вакцинированы от коронавируса 26 человек, всего в Грузии использовано вакцин – 2 872 820.
Югоосетинское Минобороны возглавил Владимир Пухаев
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов назначил бывшего сотрудника правоохранительных органов Владимира Пухаева министром обороны.
Ранее Пухаев баллотировался на пост президента, однако выбыл из предвыборной гонки.
Об участии в президентских выборах объявил и бывший глава ведомства Ибрагим Гассеев, которого Бибилов уволил в конце февраля текущего года. Однако и кандидатуру Гассеева ЦИК не зарегистрировал.
Нового руководителя оборонного ведомства Анатолий Бибилов сегодня представил сотрудникам.
«Цели и задачи, стоящие перед министерством обороны, перед личным составом, они не меняются. Требую особое внимание уделить боевой подготовке личного состава, воинской дисциплине, физической подготовке. Мы должны все понимать, что вооруженные силы — это не личная армия кого-то, вооружённые силы – это армия народа», – сказал он.
Владимир Пухаев, в свою очередь, выразил благодарность Бибилову за оказанное доверие.
По информации агентства «Рес», Владимир Пухаев принимал участие в войне 2008 года, удостоен высшей награды Южной Осетии — «Уацамонга». В разные годы работал в ряде силовых структур, в том числе и в Министерстве обороны. Является выпускником Академии имени Фрунзе в Москве.
Отметим, что 28 апреля в Южной Осетии должен пройти второй тур президентских выборов. Политологи говорят, что «чисто арифметически предрешена победа» конкурента Бибилова, оппозиционера Алана Гаглоева.
Париж изучает доклад ЕС, обвиняющий Ле Пен в мошенничестве
Прокуратура Франции изучает доклад европейского агентства по борьбе с мошенничеством (OLAF), в котором кандидат в президенты от ультраправых Марин Ле Пен и члены её партии подозреваются в "злоупотреблении доверием" и нецелевом расходовании средств Европейского союза.
Расследовательский сайт Mediapart сообщил, что, как утверждается в докладе OLAF, Ле Пен присвоила 140 тысяч евро, а члены её партии растратили в общей сложности 617 тысяч евро. Они обвиняются не в получении личной выгоды, а в том, что требовали от ЕС средств на персонал и расходы на мероприятия партии.
Так, по данным газеты Le Figaro, в 2010 году Марин Ле Пен потратила пять тысяч евро на гостиничные номера для 13 членов своей партии, которые приехали участвовать в конференции о европейских регионах. По словам одного из них, на самом деле они собирались обсуждать внутрипартийные дела. Он рассказал следователям, что Ле Пен тогда повесила флаг Евросоюза, чтобы сфотографироваться на его фоне, а потом велела коллегам "убрать это дерьмо".
Офис Ле Пен пока не прокомментировал ситуацию.
В беседе с BFM TV адвокат Ле Пен Родольф Босселю заявил, что его клиентка отвергает обвинения. По словам адвоката, её ещё не допросили, и ни он, ни Ле Пен не видели доклада OLAF.
Марин Ле Пен находится под следствием с 2017 года в рамках расследования предполагаемого нецелевого использования средств Евросоюза для оплаты труда парламентских помощников.
10 апреля в ходе голосования на президентских выборах действующий президент Франции Эммануэль Макрон и представитель крайне правого "Национального объединения" Марин Ле Пен вышли во второй тур . По итогам подсчета 100 процентов бюллетеней, за Макрона отдали голоса почти 28 процентов избирателей, за Ле Пен - более 23 процентов.
Марин Ле Пен, ранее посещавшая Москву и рассматривавшаяся многими комментаторами как союзница Кремля, осудила российское вторжение в Украину.
В Сети появились фото и видео, предположительно, горящей «Москвы»
В различных телеграм-каналах в ночь на понедельник были опубликованы фотографии и видео, предположительно, горящего ракетного крейсера "Москва" российского Черноморского флота, затонувшего после пожара на борту 14 апреля.
По версии российского Минобороны, пожар произошёл вследствие детонации боеприпаса, корабль пытались буксировать в порт, но из-за штурма он затонул.
Украина заявляет о том, что корабль был поражён двумя противокорабельными ракетами. О том же заявили и США.
Подлинность фото и видео не подтверждена, однако комментирующие их эксперты утверждают, что они выглядят весьма правдоподобно, и корабль на них - это именно "Москва". Кто снял видео и сфотографировал горящий корабль - неясно. Турецкий аналитик Йорюк Ишик утверждает, что они были сняты с российского спасательного судна Черноморского флота. Короткое видео показывает "Москву" в окружении других кораблей, по всей видимости, пришедших крейсеру на помощь. Море при этом относительно спокойное - в то время как Минобороны России заявляло о штормовой погоде.
Как пишут западные аналитики, судя по фото, видимый ущерб не исключает ракетного удара, который остаётся вероятной причиной гибели "Москвы". Повреждения в боковой части корпуса крейсера видны ниже места возгорания. Но они потребуют более тщательного изучения, чтобы подтвердить, был ли пожар вызван попаданием ракеты, или просто повреждениями от огня.
- Минобороны России заявляло, что экипаж корабля был спасён. На фото и видео людей на борту крейсера не видно, что может свидетельствовать о том, что они были эвакуированы. В то же время, уже несколько источников, в том числе предполагаемые родственники моряков, утверждают, что в результате взрыва на борту и пожара были погибшие, также есть моряки, числящиеся пропавшими без вести. Сколько их - неизвестно. Минобороны России не называет никаких данных. Публиковалось видео встречи главкома ВМФ с экипажем "Москвы", однако на нём явно меньше людей, чем штатная численность экипажа.
Турция объявила о начале антитеррористической операции на севере Ирака
Турецкая армия в ночь на понедельник начала на севере Ирака новую операцию против Рабочей партии Курдистана (РПК). О начале операции под кодовым названием «Коготь-Замок» объявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, прибывший в расположение операционного штаба ВВС Турции в сопровождении начальника Генштаба и командующих родами войск.
По его словам, антитеррористические мероприятия охватывают три иракских района: Метина, Зап и Авашин-Басъян и проводятся при активной поддержке авиации.
Глава оборонного ведомства Турции сообщил, что по объектам РПК нанесены мощные авиаудары, пишет агентство «Анадолу».
Сообщается, что на севере Ирака десантировались группы спецназа, поддержку которым оказывают ударные вертолеты и БПЛА.
«Операция продолжается успешно и в соответствии с намеченными планами. В рамках первого этапа обеспечен контроль над всеми запланированными целями», – сообщил Акар.
Глава Минобороны Турции подчеркнул, что Анкара уважает суверенитет и территориальную целостность Ирака, а все действия турецкой армии нацелены на устранение угрозы терроризма в регионе. При этом предпринимаются все шаги для устранения ущерба мирному населению, а также религиозным и культурным объектам Ирака.
- Анкара считает РПК террористической организацией и одной из основных угроз национальной безопасности. ВС Турции периодически наносят точечные удары в Ираке по объектам, где у этой организации расположены лагеря, укрытия, командные пункты и склады с оружием. Санкцию на такие трансграничные операции военным дает парламент, который на протяжении последних лет продлевает соответствующий мандат, выдаваемый сроком на год. Багдад в свою очередь осуждает действия турецких военных, называя их нарушением суверенитета Ирака.
Делегация парламента Азербайджана посетит Грузию
Делегация Милли Меджлиса Азербайджана во главе со спикером парламента Сахибой Гафаровой 19 апреля посетит с официальным визитом Грузию.
Как сообщили в пресс-службе азербайджанского парламента, в рамках визита запланированы встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили и спикером парламента Шалвой Папуашвили.
Визит продлится до 20 апреля, пишут азербайджанские СМИ.
Банки с 18 апреля могут продавать россиянам наличную валюту
Банк России с 18 апреля разрешил банкам продавать наличную валюту гражданам. Такая возможность будет действовать по 9 сентября 2022 года. Однако, как уточнили в российском ЦБ, банки могут продавать только ту валюту, которая поступила в кассы с 9 апреля.
Кроме того, с 11 апреля Центробанк разрешил россиянам снимать наличные в долларах и евро с валютных счетов или вкладов, открытых до 9 марта.
Частичное возвращение свободной продажи наличной валюты банками призвано сдержать уже начавшееся развитие черного рынка.
Банк России ограничил право банков продавать наличную валюту гражданам в марте на фоне высокой волатильности курса рубля из-за введенных западными странами санкций в ответ на военное вторжение России в Украину. До 9 сентября клиенты могли снять наличные в кассах банков, а не в банкоматах только с ранее открытых счетов и депозитов, причем только в долларах в пределах 10 тысяч долларов. Физические лица могли покупать валюту только в безналичной форме, сделать это в отделении с последующим получением наличных было нельзя.
Послабления ЦБ в отношении операций на валютном рынке могут привести к укреплению доллара и евро, считают эксперты.
Алан Гаглоев встретился с заместителем главы администрации президента РФ
В Москве прошла встреча заместителя главы администрации президента Российской Федерации Дмитрия Козака и кандидата в президенты самопровозглашенной республики Южная Осетия Алана Гаглоева. Об этом сообщил ряд осетинских интернет-ресурсов.
Лидер оппозиционной партии «Ныхас» Алан Гаглоев набрал в первом туре президентских выборов 10 707 голосов (38,55%), а действующий президент Анатолий Бибилов – 9706 голосов (34.95%). Второй тур должен пройти 28 апреля.
Как сообщается по итогам встречи Гаглоева и Козака, «российская сторона в очередной раз подтвердила, что примет любой выбор народа Южной Осетии». ⠀
«Касаясь темы проведения второго тура выборов президента Южной Осетии, стороны подчеркнули, что они должны пройти в строгом соответствии с законом, в спокойной обстановке, без эксцессов», – сказано в сообщении.
Ранее Алан Гаглоев пояснил свою позицию по вступлению Южной Осетии в состав РФ. Он считает, что воссоединение разделенного народа в составе России — «слишком важная тема, чтобы делать её предметом предвыборных манипуляций сознанием людей».
«Референдум будет проведен тогда, когда к нему будет готова не только Южная Осетия, но этот шаг будет своевременен и для Российской Федерации, и не поставит руководство нашего стратегического партнера в двусмысленное положение», – заявил Гаглоев.
YouTube заблокировал правительственный телеканал Чечни ГТРК «Вайнах»
Видеосервис YouTube заблокировал телеканал «Вайнах», который является филиалом ВГТРК в Чечне.
«Я могу твердо сказать, что наш телеканал вел свой аккаунт с соблюдением всех требований, которые выдвигал видеохостинг. Мы не получали в свой адрес ни предупреждения о предстоящей блокировке, ни сообщений о каких-либо нарушениях», - заявила ТАСС директор канала Рузанна Веселаева.
Позже Роскомнадзор потребовал от компании Google разблокировать ГТРК «Вайнах». По мнению российских чиновников, «подобные ограничительные меры в корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней», пишет «Интерфакс».
Канал «Вайнах», финансируемый из госбюджета, является одним из информационных рупоров официальной Чечни, освещая деятельность главы республики Рамзана Кадырова, а также транслируя его заявления.
- В марте YouTube заблокировал аккаунты российского государственного канала RT (бывший Russia Today) в странах Евросоюза - аналогичные меры будут приняты против каналов, связанных с информационным агентством «Спутник». Решение было принято в рамках санкций ЕС против России за начало войны с Украиной.
- Несмотря на массовый уход из инстаграма чеченских чиновников и заявления главы республики Рамзана Кадырова, назвавшего соцсеть «инструментом информационной войны», провластные чеченские СМИ и паблики продолжили вести свои инстаграм-страницы.
Мать еще одного матроса с крейсера «Москва» сообщила о его исчезновении
Мать еще одного матроса с крейсера «Москва», Марка Тарасова, Ульяна, сообщила в социальной сети «ВКонтакте» о его исчезновении после того, как корабль затонул в Черном море. На публикацию обратило внимание издание «Агентство».
Тарасов был призван в конце прошлого года, он отправился на службу 15 декабря. Знакомая матроса подтвердила «Агентству», что он отправился в армию. В своем инстаграме он выложил фотографию в форме матроса.
Тарасов - второй матрос, об исчезновении которого стало известно 17 апреля. Ранее об исчезновении своего сына, 20-летнего Егора Шкребца, заявил житель Ялты Дмитрий Шкребец. Кроме того, Радио Свобода обнаружило мичмана Ивана Вахрушева, погибшего на борту.
- О потоплении «Москвы» российское Министерство обороны сообщило 14 апреля. За день до этого украинские чиновники сообщили, что российский корабль был успешно атакован крылатыми ракетами. Российские военные эту информацию не комментировали.
- Российское министерство утверждает, что весь экипаж корабля был эвакуирован после детонации боеприпасов и обширного пожара. Сколько всего человек было на борту - не сообщается. Экипаж ракетного крейсера, по разным данным, мог составлять от приблизительно 500 до приблизительно 700 человек.
Окруженные украинские военные отказались сдать Мариуполь
Украинские военные, окруженные российскими войсками в Мариуполе, отказались от предложения Минобороны РФ сложить оружие и сдаться в плен, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, «город все еще не пал», и «украинские войска все еще контролируют некоторые части Мариуполя».
Ранее российское минобороны заявило, что украинские военные находятся в укрытии на мариупольском заводе «Азовсталь», а государственное агентство РИА «Новости» сообщило, что в результате штурма укреплений украинской армии был убит командир 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ, Герой Украины Владимир Баранюк. Киев эту информацию не комментировал.
Войска России и сепаратистов из так называемой «Донецкой народной республики» окружили Мариуполь в начале марта. С того дня идет зачистка города, в котором, по разным оценкам, находятся от полутора до трех тысяч украинских военных - в основном, представители батальона «Азов» и 36-й бригады морской пехоты. Часть бригады несколько дней назад сдалась в плен.
По оценкам украинских властей, в результате военных действий российской армии в Мариуполе уничтожены более 90% зданий. Точное число погибших мирных жителей подсчитать пока невозможно, но очевидно, что речь идет о тысячах людей.
На шахте Итхвиси в Чиатура погиб рабочий
Начальник шахты Итхвиси в Чиатура (регион Имерети), где осуществляется добыча марганца, погиб при исполнении служебных обязанностей. Об этом сообщает компания Georgian Manganese, управляющая шахтой. В компании не уточняют, при каких обстоятельствах погиб шахтер.
В связи с произошедшим начато следствие. На месте происшествия находятся представители инспекции труда и профсоюзов.
«Компания активно участвует в процессе и сотрудничает со следствием. В наших интересах, чтобы следствие работало бесперебойно и установило объективные обстоятельства произошедшего», - говорится в заявлении.
Georgian Manganese работает в Чиатура с 2007 года. Жители села Итхвиси уже долгое время протестуют против горнодобывающих работ. В конце марта там произошел обвал почвы,повреждены были 12 домов.
В Харькове при обстреле погибли пять человек, заявили местные власти
При обстреле российскими военными в воскресенье днем центральной части Харькова погибли пять человек, заявили в руководстве Украины.
Обстрелы произошли около двух часов дня по местному времени. Российские военные выпустили по городу снаряды из реактивных систем залпового огня, передало агентство УНИАН. По данным главы Департамента здравоохранения областной военной администрации Максима Хаустова, предварительно известно о пяти погибших и 13 раненых жителях.
Пострадали жилые и административные здания, произошли возгорания. В местах обстрелов работают спасатели.
Украина и страны Запада обвиняют Россию в военных преступлениях за время вторжения на украинскую территорию, что Москва отрицает. Российские власти подчеркивают, что не совершают намеренных атак против гражданских лиц.
Папа Римский призвал остановить войну, «в которую втянули Украину»
Папа Римский Франциск призвал восстановить мир в Украине, обращаясь с традиционным посланием «К городу и миру» (Urbi et Orbi) по случаю празднования Пасхи, которую понтифик назвал в этом году «Пасхой войны».
«Да будет мир в истерзанной Украине, столь жестоко подвергшейся насилию и разрушению беспощадной и бессмысленной войны, в которую ее втянули», - сказал глава Римско-католической церкви, выступая перед собравшимися на площади перед Собором Святого Петра в Ватикане.
Франциск подчеркнул, что мировые политики должны услышать мольбы о мире. «Пусть будет мирное решение, и прекратится игра мускулами в то время, когда страдают люди», - заявил понтифик.
Он вспомнил и о длительном периоде пандемии коронавируса, которая за два с лишним года унесла множество жизней. «Пришло время выйти из мрака на свет, рука об руку, используя нашу силу и ресурсы. Вместо этого мы демонстрируем, что в нас еще жив дух Каина, которые видел в Авеле соперника, а не своего брата, и думал о том, как его устранить», - сказал Франциск. Он добавил, что «в его сердце сейчас все многочисленные жертвы войны в Украине, миллионы беженцев и внутренне перемещенных лиц, разделенные семьи, предоставленные сами себе старики, разбитые жизни и разрушенные до основания города».
Ранее в ходе всенощной пасхальной службы глава Римско-католической церкви осудил войну в Украине за «жестокость и мрак». В конце проповеди он также произнес традиционное пасхальное приветствие «Христос воскрес!» на украинском языке. На богослужении присутствовал мэр Мелитополя Иван Федоров, который ранее был взят в плен российскими военными, а затем обменян, и трое украинских депутатов. Понтифик отошел от подготовленного заранее текста и обратил внимание на украинцев. «Все мы молимся за вас и с вами», – сказал Франциск.
17 апреля в этом году праздник Воскресения Христова отмечают христиане западного обряда – католики и протестанты. У православных верующих Пасха будет через неделю, а пока - Вербное воскресенье.
В Грузии могут изменить дату празднования Дня Победы над фашизмом
Группа депутатов от оппозиции выступила с инициативой об изменении в Грузии даты празднования Дня Победы над фашизмом, сообщает Общественный вещатель. Оппозиционеры предлагают учесть европейский опыт и отмечать этот день не 9 мая, а 8 мая.
«По сложившейся в Советском Союзе традиции, в России и постсоветских странах, в том числе в Грузии, День Победы отмечают 9 мая даже после распада СССР. Исключением являются только страны Балтии и Украина, где, как в Великобритании, США и Европе (Франция, Германия, Чехия и др.), эта дата отмечается 8 мая», - говорится в пояснительной записке авторов инициативы.
Поправки в Трудовой кодекс, предусматривающие объявление 8 мая нерабочим днем, подготовили депутаты Теона Акубардия, Армаз Ахвледиани, Хатуна Самнидзе, Георгий Вашадзе, Тариел Накаидзе и Паата Манджгаладзе. Законодательную инициативу они представят на заседании парламентского бюро 18 апреля.
Киев заявил об отсутствии соглашения по гуманитарным коридорам на 17 апреля
Украинские власти сообщили, что на воскресенье, 17 апреля, с российской стороной не удалось согласовать гуманитарные коридоры.
Сегодня гуманитарные коридоры работать не будут, поскольку не удалось договориться с российскими военными «о прекращении огня на маршрутах эвакуации», сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук. Она отметила, что украинская сторона требует открытия гуманитарного коридора из осажденного Мариуполя для эвакуации мирных граждан и специального маршрута для вывоза из города раненых военных.
Накануне российские военные заявили, что вывезли из Мариуполя почти 139 тысяч человек.
До этого, как отмечает телеканал «Настоящее время», власти Украины заявляли, что Россия принудительно депортирует жителей Мариуполя и области на российскую территорию. Городские власти и некоторые жители, которые позже смогли выехать из России, рассказывают также о существовании «фильтрационных лагерей» в Донецкой области, через которые проводят вывозимых украинцев. По данным украинской стороны, в этих лагерях людей проверяют на наличие татуировок и причастности к украинским Вооруженным Силам или полку «Азов».
В ночь на воскресенье российские военные предложили украинским военным, заблокированным в Мариуполе, с шести утра по московскому времени прекратить любые боевые действия. «Всем, сложившим оружие, гарантируется сохранение жизни», - подчеркнул начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев. Он отметил, что речь идет о бойцах, заблокированных на комбинате «Азовсталь».
Позднее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, сославшись на данные радиоперехвата, заявил, что власти Украины запретили формированиям на «Азовстали» сдаваться. «Если они не сложат оружие, их уничтожат», - сказал Конашенков.
Президент Украины Владимир Зеленский субботу предупредил, что убийство в Мариуполе украинских военнослужащих поставит точку в переговорном процессе с Россией.
Бои за Мариуполь начались на следующий день после вторжения российской армии в Украину. 1 марта город был блокирован со всех сторон, с тех пор украинская армия вела бои в полном окружении. По состоянию на 17 апреля большая часть Мариуполя была захвачена российскими войсками и подразделениями самопровозглашенной «ДНР». Под контролем украинской армии остается комплекс металлургического завода «Азовсталь», отмечает «Би-би-си».
Бибилов: Южная Осетия в состав России может войти только отдельным субъектом
В поддержку референдума по вхождению Южной Осетии в состав России уже собрано более трех тысяч подписей, сбор продолжается, сообщил президент самопровозглашенной республики Анатолий Бибилов в ходе прямого эфира на своей странице в Instagram.
«Референдум будет. Самое главное, что это решение народа дает уверенность в будущем нашего народа, и не только. Хочу подчеркнуть, что это дает уверенность всему русскому нашему миру, ЛНР и ДНР, они этого ждут. Сегодня мы все свидетели того, что принятое нами решение по признанию ДНР и ЛНР было абсолютно правильным. Те действия, которые мы делаем, чтобы нашему народу было хорошо, очень важны и для России, когда многие отворачиваются, а мы идем, потому что это наш мир. Россия – наша историческая Родина, и мы это не должны забывать», – сказал Бибилов.
Он подчеркнул, что и дальше будет бороться за будущее республики: «Я живу своим народом и никогда его не обманывал».
Глава республики напомнил, что «Южная Осетия, при положительном решении вопроса, входит именно как Республика Южная Осетия – Государство Алания только отдельным субъектом РФ».
«Мы должны доводить до народа, что может быть в этом случае, что нас ожидает дальше, а выбор остается за народом. Главное – довести до людей правду. Сегодня две идеологии выходят на финишную прямую. Первая – это закон и стремление народа войти в состав России, вторая идеология – это преступная идеология, где именно преступные элементы хотят прийти к власти. Исходя из этого, нам предстоит сделать выбор», – отметил он.
- Ранее югоосетинский лидер заявил, что республика в ближайшее время предпримет юридические шаги для вхождения в состав России. По его словам, «возможность воплотить эту стратегическую цель была еще в 2014 году, когда Крым воссоединился с РФ по результатам референдума».
В Украину начали прибывать поставки из партии «мощных вооружений»
Поставки оружия, боеприпасов и другой помощи в сфере безопасности, направленных Киеву Соединенными Штатами в рамках последнего пакета помощи на сумму 800 миллионов долларов, уже начали прибывать в Украину, сообщил телеканал CNN со ссылкой на собственные источники в американском правительстве.
CNN напоминает, что президент США Джо Байден одобрил выделение Украине дополнительной партии оружия и боеприпасов ранее на этой неделе.
Вашингтон впервые согласился предоставить Киеву те виды мощного вооружения, которые некоторые чиновники администрации Байдена несколько недель назад считали слишком большим риском эскалации, включая 11 вертолетов Ми-17, 18 155-мм гаубиц и еще 300 беспилотников Switchblade, отмечается в сообщении телеканала.
В пятницу высокопоставленный представитель Минобороны США заявил, что первый рейс с оружием и оборудованием должен был прибыть в регион в ближайшие сутки, после чего его планировалось передать представителям Украины на границе.
Президент Украины Владимир Зеленский в субботу в интервью украинским медиа высказал мнение, что Соединенные Штаты, Великобритания, Польша и ряд других государств «сегодня очень неплохо» поддерживают украинцев. «Но могут посильнее. Точно могут сильнее намного», – подчеркнул Зеленский, слова которого приводит «Украинская правда».
Новый пакет санкций ЕС против Москвы затронет Сбербанк и поставки нефти
Обсуждаемый шестой пакет санкций Евросоюза против Москвы за российское вторжение в Украину затронет банковский сектор, в частности Сбербанк, а также поставки нефти, сообщила в интервью немецкому изданию Bild am Sonntag глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Дальше мы смотрим на банки, особенно Сбербанк, на долю которого приходится 37% российского банковского сектора. И, конечно, есть вопросы, связанные с энергетикой», - сказала фон дер Ляйен в ответ на просьбу выделить ключевые пункты дальнейших санкций.
Как отметила глава Еврокомиссии, Брюссель разрабатывает сейчас «умные механизмы», которые позволят включить в новый пакет ограничений меры, связанные с российской нефтью. «Нельзя допустить, чтобы президент Путин получил еще более высокие цены на других рынках за поставки, которые иначе пошли бы в Европейский Союз», - сказала фон дер Ляйен, назвав главной задачей европейского руководства «сокращение доходов Путина».
Агентство Reuters в связи с высказываниями фон дер Ляйен пишет, что до сих пор ЕС, вводя санкции против Москвы, «щадил» российский Сбербанк, который - наряду с Газпромбанком - считается одним из основных каналов оплаты за российские нефть и газ. Евросоюз пока продолжает покупать российские энергоносители несмотря на военное вторжение России в Украину.
Пятый пакет санкций против России ЕС ввел ранее в апреле. Он предписывает, среди прочего, закрыть странам-членам европейского блока порты для судов из России – за рядом исключений.
Агентство Associated Press сообщило в воскресенье, что запрет на заход в свои порты российских судов ввели власти Болгарии. Исключение София делает для судов, терпящих бедствие или нуждающихся в гуманитарной помощи, а также для судов, перевозящих энергоносители, продовольствие и медикаменты в ЕС. Накануне стало известно об аналогичном распоряжении властей Италии.
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