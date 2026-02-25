Украинцам продлили срок пребывания в Грузии на год

Гражданам Украины, которые въехали в страну и находились на её территории до 24 февраля 2025 года, срок пребывания продлён ещё на один год – до 24 февраля 2027 года. Соответствующее постановление подписал грузинский премьер Ираклий Кобахидзе.

Соответствующие изменения внесены в постановление правительства Грузии «Об утверждении перечня стран, граждане которых могут въезжать в Грузию без визы».

Ранее грузинский премьер Ираклий Кобахидзе, выступая в парламенте, заявил, что в Грузии проживает около 25 000 украинцев со статусом беженца. По его словам, в целом количество украинцев в Грузии составляет около 30 000, из которых 6 290 имеют вид на жительство.

Напомним, «Грузинская мечта» упростила законодательство, касающееся выдворения иностранцев из страны. Например, иностранец теперь может быть выдворен за нарушение правил участия в акциях протеста. Также ужесточены условия трудоустройства для иностранцев, находящихся в Грузии: с 1 марта 2026 года для работы потребуется разрешение на ведение трудовой деятельности.