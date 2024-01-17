Абхазский общественный деятель Циза Гумба обратилась с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину. Она пишет, что решение о передаче России госдачи в Пицунде, принятое парламентом самопровозглашенной республики Абхазия, «всколыхнуло Апсны», а объект, переданный Москве, имеет «огромное историческое, экологическое и культурное значение» для многострадального народа Абхазии.

«Мы не верим в то, что решения, способные бросить тень на добрые и партнерские взаимоотношения наших двух стран, были приняты с вашего ведома. Нам представляется, что за вашей спиной были предприняты шаги, которые, к огромному сожалению, могут нанести ущерб интересам наших двух государств. Сегодня власти Абхазии полностью переносят ответственность за принятие решения на российскую сторону, внушая нам, что именно российская сторона твердо настояла на его принятии», – сказано в обращении.

Гумба говорит, что несогласие с властями злонамеренно трактуется ими как антироссийские настроения, «которых на самом деле нет».

«Надо отметить, что данная территория в Пицунде занимает около 180 гектаров и находится в аренде у российской стороны по соглашению от 14 сентября 1995 года. И никто в Абхазии не претендует на изменение этого статуса», – пишет она.

Гумба надеется, что «выдающийся мировой лидер», Владимир Путин, «с пониманием отнесется к обеспокоенности и боли в связи с отчуждением огромной по масштабам Абхазии заповедной зоны».

«Мы оказались в ситуации, когда только Ваше авторитетное слово может остановить рост напряженности и вернуть ситуацию в нормальное русло», – говорится в обращении.