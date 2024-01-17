Абхазский общественный деятель Циза Гумба обратилась с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину. Она пишет, что решение о передаче России госдачи в Пицунде, принятое парламентом самопровозглашенной республики Абхазия, «всколыхнуло Апсны», а объект, переданный Москве, имеет «огромное историческое, экологическое и культурное значение» для многострадального народа Абхазии.
«Мы не верим в то, что решения, способные бросить тень на добрые и партнерские взаимоотношения наших двух стран, были приняты с вашего ведома. Нам представляется, что за вашей спиной были предприняты шаги, которые, к огромному сожалению, могут нанести ущерб интересам наших двух государств. Сегодня власти Абхазии полностью переносят ответственность за принятие решения на российскую сторону, внушая нам, что именно российская сторона твердо настояла на его принятии», – сказано в обращении.
Гумба говорит, что несогласие с властями злонамеренно трактуется ими как антироссийские настроения, «которых на самом деле нет».
«Надо отметить, что данная территория в Пицунде занимает около 180 гектаров и находится в аренде у российской стороны по соглашению от 14 сентября 1995 года. И никто в Абхазии не претендует на изменение этого статуса», – пишет она.
Гумба надеется, что «выдающийся мировой лидер», Владимир Путин, «с пониманием отнесется к обеспокоенности и боли в связи с отчуждением огромной по масштабам Абхазии заповедной зоны».
«Мы оказались в ситуации, когда только Ваше авторитетное слово может остановить рост напряженности и вернуть ситуацию в нормальное русло», – говорится в обращении.
- Напомним, что парламент самопровозглашенной республики Абхазия ранним утром 27 декабря, на внеочередном заседании ратифицировал российско-абхазское соглашение о передаче России госдачи в Пицунде. Документ уже утвердил абхазский лидер Аслан Бжания. Часть оппозиционеров и общественных деятелей назвала решение властей «позорным» и требует его отменить.
- Комплекс госдач в Пицунде был построен в 1958-1961 годах по распоряжению генерального секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущёва.
- По соглашению, подписанному в январе 2022 года, «объект», передаваемый в собственность РФ, включает в себя движимое и недвижимое имущество (за исключением земельных участков и участка акватории моря). Абхазская сторона передает его России на безвозмездной основе в 6-месячный срок после вступления в силу документа.
- Предметом соглашения являются комплекс государственных дач в Пицунде под номерами 8, 9 и 10, а также военный городок 9-го Управления КГБ с объектами жизнеобеспечения, расположенные на территории Пицундо-Мюссерского биосферного заповедника.
- Российской стороне передаются земельные участки, на которых размещен объект, и прилегающий к объекту участок акватории моря на условиях аренды на 49 лет с оплатой в размере 1 рубль в год за каждый участок.
- На земельных участках, передаваемых в аренду российской стороне, Москва имеет право осуществлять капитальное строительство по согласованию с абхазской стороной. Право собственности на построенные здания, строения, сооружения будет принадлежать российской стороне.
- В документе сказано, что российская сторона использует объект, земельные участки и участок акватории моря для проведения государственных мероприятий с участием лиц, подлежащих государственной охране, а также для их оздоровительного отдыха.
- Стороны договорились, что документ заключается на 49 лет и автоматически продлевается на последующие 15-летние периоды, если ни одна из сторон не менее чем за 6 месяцев до истечения периода не уведомит в письменной форме другую сторону о намерении прекратить его действие. Прекращение действия соглашения при этом не повлечет за собой прекращения права собственности на движимое и недвижимое имущество.
- Власти Грузии, Госдепартамент США, ЕС и другие международные партнеры Тбилиси называет передачу России госдачи в Пицунде незаконной.
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