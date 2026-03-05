В Абхазии подтверждают обнаружение 30 дронов

«Во время массированного налета (БПЛА на несколько районов самопровозглашенной республики Абхазия) было зафиксировано около 30 дронов», заявил генерал-лейтенанта Адгура Гумба. Он также отметил, что ранее также фиксировались отдельные пролеты беспилотников – до 5–7 аппаратов. Часть из них сбивалась, однако эти случаи не предавались огласке, чтобы не вызывать панику среди населения.

«Вчера мы столкнулись с беспрецедентно массовым использованием БПЛА. Сегодня, когда падения аппаратов зафиксированы во многих населенных пунктах, скрывать нечего: идет совместная работа ПВО Абхазии и России», - заявил он.

По словам Гумба, из примерно 30 обнаруженных беспилотников 99% были уничтожены. Фрагменты сбитых аппаратов обнаружены в 11 населенных пунктах.

«Цели уничтожаются либо физически – ракетами и снарядами, либо выводятся из строя средствами радиоэлектронной борьбы. В последнем случае аппарат становится неуправляемым. Наши подразделения стараются корректировать огонь так, чтобы сбитый дрон не падал в сторону жилых домов», - сказал Гумба.