В Абхазии похитили девочку для вступления в брак

Несовершеннолетняя девочка была похищена в Абхазии с целью вступления в брак. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного на сайте прокуратуры самопровозглашенной республики Абхазия.

В частности, сухумская прокуратура проводит проверку по заявлению гражданина Узун-Якуб-оглы Энвера Меджидовича по факту похищения его несовершеннолетней дочери — Узун-Якуб-оглы Н. Э., 2012 года рождения.

По информации следствия, 2 февраля, в промежутке между 11:00 и 13:00, девочка покинула здание средней школы в селе Джгерда Очамчирского района, где её ожидал Джопуа Мизан Зостанович, 1986 года рождения.

«Усадив в автомашину, он вывез несовершеннолетнюю по месту своего жительства — в город Сухум, где по прибытии родственникам последней было сообщено о намерении Джопуа М. З. вступить в брак с несовершеннолетней», — сказано в сообщении.

По информации ведомства, девочку сначала доставили в сухумскую прокуратуру, а после проведения необходимых следственных и процессуальных действий передали отцу.

По неподтвержденной информации из соцсетей, предполагаемый фигурант похищения скрывается от правоохранительных органов.

Уполномоченный по правам ребенка в Абхазии Мактина Джинджолия обратилась к гражданам республики с призывом общими усилиями «поставить надёжный заслон на пути эксплуатации и насилия над несовершеннолетними».

Детский омбудсмен напоминает:

Девочка-подросток не может в полной мере осознавать последствия подобных «отношений».

Любые обещания, уговоры, манипуляции со стороны взрослого мужчины — это формы психологического насилия, которые оставляют тяжёлую травму на всю жизнь.

Намерение вступить в брак не отменяет и не легализует противоправные действия.

Попытка оформить «брак» после совершения преступления — это не выход из ситуации, а способ уйти от ответственности и усугубить вред, нанесённый ребёнку.

«Я обращаюсь ко всем с повторным и ещё более настойчивым призывом:

Родителям и близким — знайте, с кем общается ваша дочь, выстраивайте доверительные отношения, говорите открыто о том, что такое уважение, любовь и где проходит граница допустимого. Ребёнок должен быть уверен: вы на его стороне, а не на стороне «традиций» или «мужского слова».

Педагогам — будьте внимательны к любым изменениям в поведении учениц. Школа обязана оставаться безопасным пространством.

Всем гражданам — молчание и попустительство — это соучастие. Если вы стали свидетелем или получили информацию о подобных действиях, сообщайте в правоохранительные органы незамедлительно. Это не «семейное дело», это преступление против ребёнка.

Безопасность и достоинство наших детей — это наша общая ответственность», — говорится в обращении Уполномоченного по правам ребенка.

Тему активно обсуждают и в социальных сетях.