В Гальском районе самопровозглашенной республики Абхазия сорвалось голосование по кандидатуре главы районной администрации. Одни источники называют произошедшее «штатной работой» Собрания, другие говорят о давлении, конфликте и даже физическом противостоянии между депутатами. Общественные организации обращаются к президенту Бадре Гунба, требуя гарантий соблюдения процедуры.

Отложенное голосование

2 февраля Собрание Гальского района должно было утвердить нового главу районной администрации. Однако голосование было отложено на неопределенный срок.

По основной версии, озвученной рядом местных СМИ, депутаты не смогли договориться о форме голосования — тайной или открытой, несмотря на то, что тайное голосование предусмотрено действующим законодательством. Телеграм-канал «Абхазский портал» прямо называет эту версию несостоятельной:

«То, что эта версия событий является ложной, придуманной, чтобы ввести население в заблуждение и отвлечь от конфликта Кости Пилия с депутатами собрания, говорит и тот факт, что в законодательстве Абхазии давно расписана процедура тайного голосования. Так что не было смысла обсуждать то, что давно известно».

Первоначально о «конфликте» сообщили подписчики оппозиционного телеграм-канала «Аиашара». По их информации, депутаты отказались утверждать кандидатуру Константина Пилия — действующего главы администрации и кандидата, представленного президентом Бадрой Гунба.

Константин Пилия был назначен главой администрации Гальского района еще в июле 2020 года тогдашним президентом Асланом Бжания.

Конфликт или «рабочий процесс»?

Ряд информационных порталов пошли дальше, описывая происходящее не просто как конфликт, а как физическое противостояние между сторонниками действующего главы Гальского района и депутатами, отказавшимися поддержать его кандидатуру:

«В Собрании Гальского района разгорелся нешуточный конфликт, который перерос в драку между амцахаровскими друзьями нынешнего главы Пилия и депутатами, которые отказались голосовать за кандидатуру, представленную Бадрой Гунба. <...>. Похоже настало время вспомнить об итогах выборов в местные органы самоуправления, которые как нам рассказывали политтехнологи завершились разгромной победой «Команды президента» в Гальском районе. И тогда было непонятно, кого они победили, а сейчас, когда «команда президента» не поддержала кандидатуру Бадры Гунба на должность главы Гальского района, и вовсе», — пишет телеграм-канал «Абхазский портал».

«Командой Абхазии» сначала назывался конкурс для госслужащих, открывшийся весной прошлого года после избрания президентом самопровозглашенной республики Бадры Гунба. По результатам конкурса, десятки его участников заняли посты в органах власти. В начале октября прошлого года в Сухуми был проведен масштабный форум под тем же названием – «Команда Абхазии». Это же словосочетание стало главным слоганом кампании провластных кандидатов на местных выборах.

В качестве одной из возможных причин напряженности источники называют разногласия внутри провластных групп, связанные с перераспределением сфер влияния — от инфраструктурных проектов до энергетики:

«Злополучный транзитный терминал, перепадные ГЭС и так далее…Поэтому нет даже смысла гадать на чьей стороне оказалась «Команда президента» и кто возьмет верх в этой истории с новым переделом страны», — пишет телеграм-канал.

При этом провластные медиа предлагают иную трактовку происходящего. Так, телеграм-канал «Insider Абхазия» утверждает, что никакого конфликта не было, а обсуждение кандидатуры проходило в рабочем порядке:

«В сети загудело: мол, депутаты не утвердили Пилия на должность главы администрации, начался разлад, парламентарии вмешиваются…

Но Тея Аршба из «Гал-Медиа» сразу внесла ясность: никакого конфликта нет. Работа идет в штатном режиме. Обсуждают. И слава богу, что обсуждают.

Даже если Собрание укомплектовано людьми, которые в целом поддерживают власть — это не отменяет их обязанность быть внимательными к назначениям. Вот так и должна работать система. Это не слабость — это норма. И это хорошо. Вывод простой: все ок. Институты живы, процедуры работают. А интернет опять нагнал драмы из ничего».

Директор издания «Гал-Медиа» Тея Аршба действительно сообщила, что заседание прошло в штатном режиме. По ее словам, депутаты не смогли прийти к согласию лишь по процедурному вопросу — о том, проводить голосование в открытой или тайной форме.

«Подобные методы давления абсолютно недопустимы»

Ситуация вышла за рамки медийных обсуждений после того, как с официальными заявлениями выступили политические и общественные объединения.

Республиканская политическая партия «ФНЕА» заявила о попытках давления на депутатов группой сторонников исполняющего обязанности главы Гальского района Константина Пилия:

«Подобные методы давления на волеизъявление народных избранников является грубым нарушением закона, что абсолютно недопустимо», — говорится в распространенном заявлении.

Политсовет партии потребовал от президента «как гаранта Конституции» обеспечить проведение голосования строго в соответствии с законом. Выдвиженцем от партии является действующий депутат Собрания Гальского района Ахра Чачава.

Аналогичную позицию озвучила общественная организация ветеранов «Аруаа». В обращении к президенту представители организации подчеркнули недопустимость какого-либо вмешательства в свободное волеизъявление депутатов:

««Аруаа» решительно заявляет о недопустимости любых форм воспрепятствования свободному волеизъявлению граждан страны и народных избранников».

Представители оппозиционных сил акцентируют внимание не на конкретных кадровых решениях, а исключительно на соблюдении установленной процедуры.

Гудаутский вопрос

Ситуация в Гальском районе не выглядит исключением. Похожие сигналы поступают и из Гудаутского района, где, по данным СМИ, состоялись предварительные слушания по кандидатуре, представленной Бадрой Гунба. Речь идет о возможной замене действующего главы района Валерия Авидзба, который был назначен на этот пост в 2024 году.

Как сообщает «Абхазский портал», депутаты, относящиеся к «команде президента» и составляющие большинство в районном собрании, также не демонстрируют готовности автоматически поддержать креатуру президента:

«Эта хваленая команда президента и здесь не согласна с Бадрой Гунба и не желает поддерживать его кандидата. До открытого конфликта дело пока не дошло. Но как говорят сами депутаты, если президент не услышит их позицию, они прокатят кандидата от Бадры Гунба, как сделали это ранее их коллеги с бжаниевским Раулем Лолуа. Похоже, что политтехнологи не просто вмешались выборы в иностранном государстве, но и создали президенту совсем не президентскую команду», — пишет «Абхазский портал».

На этом фоне в социальных сетях начала распространяться информация, якобы исходящая от пресс-службы президента Абхазии, о том, что Валерий Авидзба освобожден от должности главы Гудаутского района, а временное исполнение обязанностей возложено на его первого заместителя Валерия Агрба. Позже информагентство «Апсныпресс» опровергло эти сообщения, заявив, что опубликованный скриншот является фейком.

В совокупности эти эпизоды, как считают наблюдатели, указывают на более широкий процесс — нарастающее напряжение между формально лояльными структурами и президентской вертикалью.

