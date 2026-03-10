В Абхазии Верховный суд снова отложил рассмотрение дела оппозиционера Кварчия

Верховный суд самопровозглашённой республики Абхазия вновь отложил рассмотрение представления прокуратуры о привлечении к ответственности оппозиционного политика Кана Кварчия.

«По имеющейся информации, на данный момент ни один судья не решается на удовлетворение этого представления Генеральной прокуратуры. Окончательного решения пока нет», — сообщает телеграм-канал «Эхо Абхазии».

Дело связано с инцидентом, произошедшим 5 ноября 2025 года в офисе газеты «Абхазский вестник». Кварчия объявлен в розыск в России: ему предъявлено обвинение в разбое в особо крупном размере в отношении троих граждан РФ — российских политтехнологов, находившихся в Сухуми накануне муниципальных выборов. Параллельное расследование ведётся и на территории самой Абхазии.

По словам самого Кварчия, очередной перенос заседания связан с самоотводом судьи Темура Шония.

«Мы добьёмся справедливости и правды», — заявил политик, который в настоящее время пользуется депутатским иммунитетом.

В конце февраля генеральный прокурор Адгур Агрба отозвал из Верховного суда представление о привлечении Кварчия к ответственности, сославшись на нарушение судом установленного 10-дневного срока рассмотрения. В суде, однако, эту позицию оспорили, указав, что сроки соблюдены, а задержка была обусловлена рассмотрением отводов двум судьям, один из которых был удовлетворён. В начале марта Агрба повторно направил представление в Верховный суд.

По тому же делу ряд абхазских оппозиционеров помещён под домашний арест.