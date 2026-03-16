В Абхазии Верховный суд нашёл признаки преступления в действиях Кана Кварчия

Коллегия Верховного суда самопровозглашённой республики удовлетворила представление генерального прокурора Адгура Агрба в отношении депутата парламента и оппозиционера Кана Кварчия. Заседание прошло под председательством судьи Марата Авидзба, в состав коллегии также вошли судьи Беслан Берулава и Олеся Тарба.

По данным пресс-служб Верховного суда и Генпрокуратуры, суд установил в действиях Кварчия признаки преступления по статье 113 абхазского Уголовного кодекса — угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.

После вступления решения в силу материалы направят в Народное Собрание, которое может дать согласие на привлечение депутата в качестве обвиняемого по уголовному делу, возбуждённому сухумской прокуратурой. Заключение можно обжаловать в кассационном порядке в течение 15 рабочих дней.

Кварчия, комментируя решение, заявил, что его «судили за абхазский вопрос» и обвиняют в том, чего он не совершал.

«Остальное уже будет рассматривать парламент. После решения парламента мы обязательно вернёмся к нашим судьям, которые такое решение приняли. Мы будем тщательно изучать все их действия», — сказал он в комментарии информагентству «АИАШАРА».

По словам Кварчия, решение было принято единогласно — «даже не было особого мнения».

Дело связано с инцидентом 5 ноября 2025 года в офисе газеты «Абхазский вестник». Кварчия, лишённый российского гражданства, объявлен в розыск в России — ему предъявлено обвинение в разбое в особо крупном размере в отношении трёх граждан РФ, находившихся в Сухуми перед муниципальными выборами.

Абхазские власти заявили, что не будут выдавать своих граждан России, однако объявили о собственном расследовании. Несколько оппозиционеров по этому делу помещены под домашний арест.