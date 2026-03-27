В Абхазии запрещают магазины Duty-free вне пунктов пропуска

В Абхазии магазины Duty-free смогут располагаться только в пунктах пропуска через де-факто границу. Соответствующий законопроект «О внесении изменений в Таможенный кодекс» рассмотрели на заседании комитета парламента самопровозглашённой республики по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам.

Документ уточняет порядок размещения и работы магазинов беспошлинной торговли. В соответствии с действующей нормой, помимо пунктов пропуска допускались «иные места, определяемые таможенными органами» — теперь это будет запрещено.

Также законопроектом определяется срок действия ранее выданных разрешительных документов на учреждение магазинов беспошлинной торговли.

«В обсуждении данного вопроса участвовали как представители действующих магазинов беспошлинной торговли, так и торговых предприятий внутреннего рынка, не имеющих отношения к данному виду деятельности. По итогам обсуждения комитет принял решение вынести данный законопроект на очередное заседание сессии Парламента для принятия в первом чтении», — говорится в сообщении.

Ранее СМИ писали, что в магазинах Duty-free официально могли покупать продукцию только иностранные дипломаты, а также лица, обладающие дипломатическими паспортами, «но в реальности это делают все желающие, так как за каждым таким магазином стоят приближённые к власти персоны, которые могут себе позволить не соблюдать правила».

«С тех пор, как пять лет назад абхазское правительство начало выдавать лицензии на открытие магазинов беспошлинной торговли, большинство местных поставщиков алкоголя и сигарет либо обанкротились, либо резко сократили свои объёмы. А это, в свою очередь, естественным и негативным образом сказалось на пополнении бюджета республики», — сообщало издание Jam News.

Ранее в Абхазии был принят другой закон, согласно которому налог на прибыль для магазинов Duty-free повысилась с льготных 15% до 25%.

Магазины Duty-free действуют у Ингурского моста и КПП «Псоу»; такой магазин есть, в частности, и в Сухуми — он был открыт в 2021 году.