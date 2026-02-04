В Абу-Даби проходит новый раунд переговоров России, Украины и США

В Абу-Даби (ОАЭ) в среду начался новый раунд трёхсторонних переговоров о мире в Украине. Об этом сообщил глава украинской делегации Рустем Умеров, а также российское агентство ТАСС со ссылкой на источник.

Российскую делегацию вновь, как и на прошлой встрече двумя неделями ранее, возглавляет начальник Главного управления Генштаба (ГРУ) Игорь Костюков. В составе американской делегации - вновь спецпредставители президента Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

По словам Умерова, переговоры начались в трёхстороннем формате. Затем должна последовать работа в группах по отдельным направлениям, а после этого запланирована «повторная совместная синхронизация позиций». Ожидается, что встречи продлятся два дня — 4 и 5 февраля.

Переговоры проходят за закрытыми дверями. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уже заявил, что Кремль не планирует информировать об итогах нового раунда консультаций в Абу-Даби. По словам Пескова, двери к мирному урегулированию открыты, но пока Украина не соглашается на требования России, Россия будет продолжать войну.

В Москве настаивают, в частности, на выводе украинских войск со всей территории Донецкой области. Представители США заявляли, что по сути разногласия сейчас сводятся именно к этому вопросу. В Москве ранее, однако, настаивали и на других требованиях к Украине - в частности об отказе от вступления в НАТО и от размещения в стране военных из западных стран.

Первый раунд переговоров прошёл 23-24 января - впервые в таком формате с начала войны. После него стороны выражали осторожный оптимизм, в частности в связи с тем, что удалось обсудить технические аспекты возможного прекращения огня.