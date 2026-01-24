В Абу-Даби прошел второй раунд переговоров России, Украины и США

В субботу в Абу-Даби состоялся второй раунд переговоров делегаций России, Украины и США. По данным ТАСС, эта встреча по согласию всех сторон вновь прошла в закрытом режиме. Встреча продолжалась более трех часов.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что на встрече обсуждались возможные параметры окончания войны. Он назвал переговоры «конструктивными».

«По итогам встреч в эти дни все стороны договорились доложить в своих столицах по каждому из аспектов переговоров и согласовать с лидерами дальнейшие шаги. Военные определили перечень вопросов на возможную следующую встречу», — написал Зеленский. Он допустил, что следующая встреча может состояться на следующей неделе.

Неназванный источник ТАСС также заявил, что диалог может быть продолжен в ближайшие дни. По словам собеседника агентства, «нельзя сказать, что встреча прошла без результатов, они есть». Другие детали не приводятся.

Первый раунд переговоров состоялся вечером в пятницу. Представитель Белого дома сообщил телеканалу NBC News, что встреча «была продуктивной». Как пишет агентство Reuters, пока не было никаких признаков того, что на этой встрече был достигнут компромисс.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вопрос Донбасса является ключевым и его будут обсуждать на встрече в Абу-Даби.

Российскую делегацию на переговорах в Абу-Даби возглавил начальник главного управления Генштаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков, украинскую – секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, американскую – спецпосланник президента США Стив Уиткофф.