В Ахалцихе найден мёртвым сотрудник охранной полиции

В Ахалцихе, на территории крепости Рабат, сегодня, 9 февраля, был обнаружен мёртвым сотрудник Департамента охранной полиции.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел Грузии и прокуратуре, по предварительной информации, мужчина во время исполнения служебных обязанностей нанёс себе огнестрельное ранение из табельного оружия. Его тело нашли в служебном помещении, предназначенном для охранной полиции.

«В результате полученного ранения сотрудник Департамента полиции охраны скончался на месте», — говорится в официальном заявлении МВД.

В ведомстве уточнили, что погибший — мужчина 1985 года рождения, его инициалы — Т.О.

Расследование ведётся по статье 115 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает ответственность за доведение до самоубийства. Следственные действия проводит прокуратура.

Как сообщает местное издание «Самхретис Карибче», тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу. По информации эксперта Национального бюро судебной экспертизы Давида Мерабишвили, у погибшего зафиксировано огнестрельное ранение в области головы.

На месте происшествия представители следственных органов и сотрудники крепости Рабат пока воздерживаются от комментариев для СМИ.