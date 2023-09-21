В августе из Грузии в Россию реэкспортировано всего 85 автомобилей

Реэкспорт автомобилей из Грузии в Россию в августе резко сократился после того, как министерство финансов страны, по настоятельному требованию западных государств, ввело запрет на реэкспорт автомашин в Россию через пограничный КПП «Казбеги-Верхний Ларс» на североосетинском участке российско-грузинской границы. Так, если в июле из Грузию в Россию реэкспортированы 1054 машин общей стоимостью $13,346 млн, то в Августе – всего 85 единиц (стоимостью $781,1 тысяч).

Согласно распоряжению Службы доходов Минфина, запрет на поставку в РФ автомобилей американского производства вступил в силу с 1 августа. А с 26 сентября через границу не будут пропускать и европейские автомобили.

В первой половине текущего года из Грузии в Россию реэкспортировано 4 840 автомобилей. Их общая стоимость – $65,8 млн.

Тем не менее, реэкспорт автомобилей из Грузии в страны Центральной Азии продолжается в прежнем темпе. Эксперты неоднократно выражали мнение, что часть этих машин затем переправляется в Россию.

За последние два года реэкспорт автомобилей стал одной из важнейших статей экспорта Грузии, достигнув в текущем году $1,178 млрд – почти 33% всего экспорта.