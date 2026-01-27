В Баку заявили о предотвращении теракта против дипмиссии

Азербайджанские правоохранительные органы сообщили о предотвращении теракта, целью которого должно было стать иностранное дипломатическое представительство в Баку. Израильские СМИ и источники Радио Свобода в Азербайджане сообщают , что речь идёт о посольстве Израиля.

В результате спецоперации были арестованы трое граждан Азербайджана: Ильгар Гулиев (2000 г.р.), Амин Пириев (2005 г.р.) и Эльвин Ализаде (2005 г.р.). Им вменяется подготовка террористической атаки на дипломатическое представительство «на почве религиозной вражды» и участие в группе, готовившей нападение.

По данным следствия, задержанные вступили в контакт с боевиками террористической группировки Wilayat Khorasan — афганским ответвлением «Исламского государства» (ISIS‑K). Они приобрели оружие и предметы, предназначавшиеся для нападения на посольство.

План, как утверждается, был раскрыт благодаря оперативно-следственным мероприятиям Службы государственной безопасности Азербайджана, которые выявили сговор и намерения подозреваемых. Задержание произошло при попытке приблизиться к дипмиссии, говорится в заявлении СГБ.

О предотвращении теракта стало известно на фоне официального визита в Баку главы МИД Израиля Гидеона Саара. 26 января он провёл встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и другими высокопоставленными официальными лицами. Во время визита Саар обсуждал укрепление двусторонних отношений между Израилем и Азербайджаном, включая сотрудничество в различных сферах.

При этом когда именно произошло задержание, не уточняется. Израильские источники допускают, что теракт мог готовиться ещё в ноябре. Тогда в Баку планировалось проведение крупнейшей конференции европейских раввинов. Мероприятие в итоге отменили после рекомендации израильских спецслужб. Конференцию перенесли в Израиль, она открылась 26 января.

Группировка «Вилаят Хорасан» возникла в Афганистане в 2014–2015 годах и названа в честь исторического региона Хорасан, включающего части современных Афганистана, приграничного с Азербайджаном Ирана и Туркменистана. Участники группировски исповедуют салафизм и с момента основания находятся в жёстком противостоянии с афганским движением «Талибан», признанным террористическим во многих странах мира.

После прихода «Талибана» к власти в Афганистане в 2021 году «Вилаят Хорасан» трансформировалась в сетевую полуподпольную структуру и сделала ставку на внешние операции и вербовку за пределами Афганистана, прежде всего в странах Центральной Азии.

По оценкам экспертов ООН, численность группировки составляет от одной до трёх тысяч человек. На счету «Вилаят Хорасан» теракт у аэропорта Кабула в 2021 году, в результате которого погибли больше 180 человек, атаки в Иране и Пакистане, а также попытки и реализованные нападения за пределами региона, включая цели, связанные с Израилем и Россией.

«Вилаят Хорасан» заявляла о причастности к нападению на подмосковный «Крокус Сити Холл» 22 марта 2024 года. Жертвами теракта тогда стали почти 150 человек, свыше 600 получили ранения.

Азербайджанские власти в свою очередь опасаются, что сторонники «Исламского государства» могут привлекать в свои ряды молодёжь из суннитского религиозного меньшинства. Кроме того, в поле зрения спецслужб Азербайджана находится проиранская группировка «Хусейнийюн», которую неофициально называют «Хезболла Кавказа». Ливанская проиранская группировка «Хезболла» считается террористической во многих странах мира.

Идеология «Хусейнийюн» основана на радикальном шиитском исламизме и так называемом хомейнизме — религиозных и политических идеях лидера иранской революции аятоллы Рухоллы Хомейни. Группировка имеет схожую символику с другими проиранскими движениями — зеленая рука, хватающая винтовку на жёлтом фоне, с названием группы на арабском языке.