Визит депутатов Кнессета в Грузию отменили из-за угрозы теракта

Депутаты Кнессета были вынуждены отменить свою поездку в Грузию, запланированную на ближайшие выходные, из-за угрозы терактов, сообщили израильские СМИ. Парламентарии должны были принять участие в мероприятиях в рамках «Недели Израиля» в Грузии, в том числе грузино-израильском бизнес-форуме.

Информацию «Эху Кавказа» подтвердил президент Грузино-израильской бизнес-палаты и основатель «Дома Израиля» Ицик Моше. По его словам, «Неделя Израиля» в Тбилиси всё же состоится, а депутаты Кнессета, вероятно, подключатся к мероприятию дистанционно.

Ицик Моше также сообщил, что информация об угрозе была передана и грузинской стороне. Он выразил уверенность, что безопасность мероприятия будет обеспечена.

«У нас нет страха», – сказал Ицик Моше, добавив, что Израиль «уже несколько лет находится в состоянии войны».

«Эхо Кавказа» обратилось за комментарием в Службу государственной безопасности Грузии. В случае получения ответа материал будет обновлён.

По данным «Седьмого канала» (Израиль), указание об отмене поездки «было дано вследствие предупреждения о вероятном теракте, который, по всей видимости, готовится против участников предстоящей конференции».

«В соответствии с оценкой ситуации, проводимой перед каждой поездкой депутатов, службой охраны Кнессета была проведена беседа с депутатами, в ходе которой разъяснено, что поездка в Грузию невозможна из соображений безопасности», – сообщили, по информации издания, в Кнессете.

Цель мероприятия, запланированного в Тбилиси, – продвижение экономического и информационного сотрудничества между Грузией и Израилем. По данным СМИ, на конференции планируется презентация программы организации «Бейт Исраэль» по борьбе с антисемитизмом и представление инициативы по повышению общественной осведомлённости.