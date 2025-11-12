СГБ Грузии: в рамках «дела Чатаева» обнаружен схрон с оружием

Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии сообщила об обнаружении боеприпасов, принадлежавших группировке Ахмеда Чатаева, ликвидированного в 2017 году. В окрестностях села Лечури Телавского муниципалитета были найдены огнестрельное оружие, пять магазинов, 161 патрон, три ручные гранаты и различные виды взрывчатых веществ, включая тротил.

«Была получена оперативная информация о том, что часть боеприпасов, принадлежавших группировке, после её нейтрализации на протяжении нескольких лет хранилась в месте, указанном источником», – говорится в заявлении СГБ.

Служба также опубликовала фотографии найденных боеприпасов.

21–22 ноября 2017 года в Тбилиси, в одном из жилых домов на проспекте Габриэля Салоса, была проведена специальная операция. Среди ликвидированных оказался Ахмед Чатаев – член террористической группировки «Исламское государство». По данным СГБ, он подорвал себя. В ходе той же операции были убиты ещё два члена преступной группы, погиб спецназовец Вано Голашвили .

Чатаев участвовал в чеченском вооружённом сопротивлении до начала 2000-х годов. Затем уехал в Европу и получил статус беженца в Австрии. В 2012 году его задержали во время военной спецоперации в Лопотском ущелье в Грузии, однако после смены власти в стране Чатаева отпустили. По данным некоторых источников, в 2015 году он отправился в Сирию и присоединился к «Исламскому государству». Тогда же Россия и США внесли его в списки террористов.

По версии СГБ, Чатаев вернулся в Грузию через Турцию, незаконно пересёк границу. Спецслужбы также заявили, что преступная группа планировала атаки на дипломатические миссии в Грузии и Турции.