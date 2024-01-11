В Чечне сгорело здание штаба воинской части

Утром 11 января на территории военной части в чеченском городе Шали произошёл пожар – полностью сгорело здание штаба и несколько припаркованных рядом машин. Об этом сайту Кавказ.Реалии на условиях анонимности рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник упомянул, что пожар в штабе случился не в первый раз, а сам штаб находится в ветхом здании.

Ранее видеозапись с пожаром опубликовал телеграм-канал «Сорокин хвост». На кадрах видно, что огонь полностью уничтожил двухэтажную постройку.

Официально в Чечне информацию о пожаре не комментируют. На звонки корреспондента сайта Кавказ.Реалии в военной части не ответили.

В Шали располагаются подразделения 70-го гвардейского мотострелкового полка и 42-й гвардейской дивизии. В мае военные из этой части отказывались участвовать в войне против Украины и требовали от командования вернуть их в Россию.

Редакции Кавказ.Реалии известны имена как минимум шести военных, которые служили в Шали и были убиты на войне против Украины. Всего с начала вторжения в этом списке погибщих значатся уже почти шесть тысяч уроженцев юга России и Северного Кавказа. Российские власти число потерь официально почти не комментируют.

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