В Чехии десятки тысяч вышли на площади в поддержку президента

В воскресенье десятки тысяч людей вышли на улицы в Праге и ряде других городов Чехии, чтобы поддержать президента страны Петра Павела.

Акции прошли по призыву гражданской инициативы «Миллион мгновений за демократию». В Праге участники собрались Староместской и Вацлавской площадях в центре города. По оценкам организаторов, в митинге приняли участие от 80 до 90 тысяч человек — это одна из крупнейших манифестаций за последние годы. Люди скандировали лозунги вроде «Мы не одни!». Кроме флагов Чехии, у собравшихся были и флаги ЕС и Украины.

Причиной протестов стал обостряющийся конфликт между президентом Петром Павелом и новым правопопулистским правительством во главе с миллиардером Андреем Бабишем.

Суть спора — отказ Павела назначить почётного председателя партии «Автомобилисты за себя» Филипа Турека министром окружающей среды. Президент объяснил свое решение тем, что ранее Турек допускал высказывания, которые, по его словам, несовместимы с должностью министра в демократическом государстве.

Павел также публично обвинил министра иностранных дел и однопартийца Турека Петра Мацинку в попытке оказать на него давление и фактически шантажировать его из-за этого назначения. В поддержку президента высказались представители проевропейских партий, которые сейчас находятся в оппозиции.

Бывший генерал НАТО 64-летний Петр Павел является президентом Чехии с марта 2023 года. На фоне скандала оппозиция намерена во вторник вынести на голосование вотум недоверия правительству, обвиняя его в давлении на президента.

Однако шансы на успех этой инициативы невелики. Правящая коалиция — партия ANO Андрея Бабиша, «Автомобилисты» и ультраправая партия «Свобода и прямая демократия» — располагает устойчивым большинством: 108 из 200 мест в Палате депутатов. Бабиш, хотя прямо не участвует в споре с президентом, дал понять, что не рассматривает возможность увольнения Мацинки, как этого требуют сторонники президента.