В декабре 2025 года рост реального валового внутреннего продукта составил 7,2%

Согласно предварительной оценке Национальной службы статистики («Грузстат»), в декабре 2025 года, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, рост реального валового внутреннего продукта составил 7,2%, а средний реальный рост за 2025 год был определён на уровне 7,5%.

По данным «Грузстата», в декабре 2025 года по сравнению с тем же периодом прошлого года существенный вклад в экономический рост внесли такие отрасли, как: обрабатывающая промышленность, информация и коммуникации, транспорт и складирование, гостиницы и рестораны, в то время как в строительном секторе была зафиксирована тенденция к снижению.

Между тем, Министерство экономики Грузии заявляет, что зафиксированные в экономике Грузии позитивные тенденции и высокий уровень экономического роста «наглядно свидетельствуют о сохранении устойчивости грузинской экономики».

По данным ведомства, в декабре 2025 года оборот предприятий – плательщиков НДС по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года вырос на 11,0%, а количество вновь зарегистрированных предприятий достигло 6 134 единиц.

«Высокому экономическому росту в 2025 году способствовали позитивные тенденции во внешней торговле. Экспорт вырос на 11,2% и достиг рекордного объёма в 7,3 млрд долларов США. Рост местного экспорта (за исключением реэкспорта) составил 12,5%, а его объём достиг 3,4 млрд долларов США. Доходы от путешествий (туризма) в 2025 году в годовом выражении увеличились на 6,0% и достигли рекордного уровня – 4,7 млрд долларов США. В ноябре 2025 года улучшение прогноза кредитного рейтинга Грузии агентством Fitch подчеркнуло устойчивость экономики страны к внешним потрясениям».

По оценкам международных финансовых институтов и рейтинговых агентств, «экономика Грузии сохраняет устойчивость благодаря взвешенной макроэкономической политике», отмечают в Минэкономики. Согласно прогнозу Международного валютного фонда, «в среднесрочной перспективе (2026–2030 годы) Грузия будет иметь самый высокий экономический рост среди стран региона и Европы – в среднем 5,1%», говорится в заявлении ведомства.