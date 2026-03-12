В докладе «Московского механизма» ОБСЕ рекомендуется рассмотреть вопрос о передаче дела Грузии в МУС

Отчет по вопросам прав человека в Грузии, подготовленный в рамках так называемого «Московского механизма» по требованию 23 стран ОБСЕ, резко критикует грузинские власти и призывает международное сообщество к действиям. В отчете звучит призыв к грузинским властям – отменить практически все изменения и законы, которые местные правозащитники расценивали как репрессивные, а также «немедленно и безусловно освободить лиц, задержанных по политическим мотивам».

Кроме того, ссылаясь на Римский статут, отчет рекомендует его подписантам рассмотреть возможность передачи дела Грузии в Международный уголовный суд (МУС). Одна из рекомендаций – обращение европейских стран в Страсбургский суд с межгосударственной жалобой относительно ситуации в стране.

Отчет описывает почти все события в сфере прав человека после 2024 года, в том числе обвинения в предполагаемом использовании «химических агентов» при разгонах акций протеста. Документ сопровождается комментариями различных структур правительства «Грузинской мечты», которые в основном не согласны с выводами и рекомендациями отчета.

После публикации отчета постоянный представитель Грузии в ОБСЕ и международных организациях в Вене, Александр Майсурадзе, от имени правительства выразил «глубокое беспокойство». Он заявил, что отчет содержит рекомендации, которые «выходят за рамки мандата Московского механизма», включая призывы к другим международным организациям и государствам действовать против Грузии.

Рекомендации для международного сообщества включают 18 развернутых пунктов, среди которых есть как общие, так и конкретные рекомендации для разных участников – стран и международных организаций. Например, одна из рекомендаций призывает страны и организации «поддерживать организации гражданского общества, в том числе находящиеся в эмиграции», в том числе через «облегчение регистрации организаций».

В 16-й рекомендации говорится:

«Государства – участники Римского статута могут рассмотреть возможность передачи ситуации в Грузии в Международный уголовный суд с учетом растущего числа случаев политических преследований, пыток и других бесчеловечных действий».

Римский статут был принят в 1998 году в итальянской столице и вступил в силу в 2002 году. Он определяет юрисдикцию и функции Гаагского суда – Международного уголовного суда. Статут ратифицирован более чем 120 странами мира, включая Грузию.

Международный уголовный суд был создан в конце XX века и расследует тяжкие нарушения международного права, такие как геноцид, военные преступления и преступления против человечности. В состав суда не входят США и Израиль, а недавно его покинула также Венгрия.

Так как Грузия является участником Римского статута и МУС, в отчете ОБСЕ предлагается рассмотреть возможность передачи случаев политических преследований и пыток в стране на рассмотрение МУС.

В рамках ОБСЕ по инициативе более 20 стран «Московский механизм» был активирован в конце января. Экспертная миссия в рамках этого механизма начала работу по Грузии 11 февраля 2026 года. Миссия носила характер установления фактов и оценивала выполнение Грузией обязательств по ОБСЕ, с особым акцентом на события, произошедшие после весны 2024 года.