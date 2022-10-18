В Эстонии депутаты признали Россию «государством-спонсором терроризма»

Парламент Эстонии признал Россию "государством-спонсором терроризма". За соответствующую резолюцию во вторник проголосовали 88 депутатов однопалатного парламента (Рейгикогу). Воздержавшихся или проголосовавших против не было, отмечает РБК.

В документе говорится о безоговорочном осуждении как самого факта нападения на Украину, так и ключевых его событий - ударов по гражданским объектам, гибели мирных жителей и аннексии территорий после так называемых референдумов в сепаратистских республиках и на оккупированных территориях. В документе также содержится требование исключить Россию из Совета безопасности ООН.

"Путинский режим, угрожающий ядерным оружием, сделал Россию самой большой угрозой как в Европе, так и во всем мире", - сказано в резолюции. В ней также говорится о необходимости "дать совместный отпор" и содержится призыв к международному сообществу принимать аналогичные декларации.

В то же время несколько поправок к итоговому документу эстонского парламента были отклонены - среди них призыв к странам НАТО и ЕС о немедленном отзыве из Москвы своих послов и закрытие всех диппредставительств, призыв не позволять россиянам получать убежища в странах ЕС, а также призыв к эстонскому правительству полностью закрыть границы с Россией и выйти из всех пограничных соглашений.

Ранее аналогичную резолюцию принял парламент Латвии, напоминает Русская служба "Би-би-си".