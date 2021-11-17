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В Германии и Чехии обновился максимум заразившихся COVID-19
За последние сутки в Германии и Чехии было выявлено максимальное количество заразившихся COVID-19 с начала пандемии: 52 826 человек в Германии и 22 479 в Чехии.
В предыдущий раз максимальное количество заболевших коронавирусной инфекцией в Чехии было зарегистрировано в начале января этого года – тогда заразившихся COVID-19 было примерно на четверть меньше, чем сейчас. Кроме того, увеличивается количество смертей среди людей, больных коронавирусной инфекцией: в ноябре скончались 848 человек, а за весь октябрь – 333 человека. В больницах находятся 4425 больных с коронавирусом, из них 661 – в тяжелом состоянии.
В Германии максимума с начала пандемии достиг также семидневный средний показатель распространения коронавирусной инфекции, он составил 319,5 случая на 100 тысяч жителей. Этот показатель обновлял максимумы последние 10 дней. За последние сутки в стране умерли 294 человека с COVID-19.
Также максимальное количество заразившихся коронавирусной инфекцией было зафиксировано в Австрии – 14 416 новых случаев. В понедельник, 15 ноября, в стране вступил в силу локдаун для невакцинированных: люди без прививки могут покидать дома только в определенных случаях, например, для поездки на работу или покупки продуктов. Исключение сделано только для детей младше 12 лет и для людей, которые недавно переболели COVID-19.
В связи с ростом количества заболевших в Гибралтаре отменили Рождественские мероприятия. За последнюю неделю в Гибралтаре, где проживают порядка 34 тысяч человек, фиксировали в среднем 47 случаев заражения ежедневно. Власти рекомендовали жителям воздерживаться от любых общественных мероприятий в течение как минимум следующих четырех недель, а также пройти ревакцинацию от COVID-19.
В Германии власти ряда городов и регионов закрывают ранее разрешённые рождественские базары. Правительство Франции назвало новый рост заболеваемости пятой волной пандемии. Рост числа новых случаев и госпитализаций происходит на фоне высокого уровня вакцинации в западных странах – в Чехии полностью вакцинированы 58 процентов населения, в Германии – 67,5, во Франции – больше 68. На Гибралтаре вакцинировано почти всё взрослое население.
Другие новости дня
Для президента Грузии неприемлемо оскорбление чести и достоинства Саакашвили
Президент Грузии Саломе Зурабишвили высказалась категорически против распространения видеокадров, которые подрывают честь и достоинство экс-президента Михаила Саакашвили. Об этом она заявила на специальном брифинге.
«В первую очередь должна быть защищена честь и достоинство бывшего президента, несмотря на его поведение, поэтому распространение видеокадров, подрывающих его честь и достоинство для меня категорически неприемлемо», – сказала Зурабишвили.
Грузинский лидер также говорит, что не видит возможности перевести в гражданскую клинику голодающего в тюремной больнице Саакашвили.
«Мы слышим требования, чтобы экс-президента, как любого другого заключенного, перевели в гражданскую мультипрофильную клинику. Все повторяют это требование, не имея реального представления о том, что это значит, и с какими угрозами связано.
Если мы согласны с тем, что экс-президент не является рядовым заключенным и не может быть таковым, то мы также должны согласиться с тем, что ту возможность, которую получают рядовые заключенные – перейти [на лечение] в гражданское пространство, именно из-за существующих особенностей гораздо труднее осуществить [в отношении Саакашвили], исходя из большого количества угроз, застраховаться от которых чрезвычайно сложно.
В то же время экс-президент должен пользоваться высшими международными стандартами, чтобы не возникло никаких вопросов и подозрений, что чего-то не было сделано во время его лечения в период голодовки или на не менее опасном этапе после окончания голодовки», – сказала Зурабишвили.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», президент порекомендовала правительству ознакомиться с международными стандартами оснащения клиник, в которых проводят голодовки заключенные и удостовериться в том, что условия содержания Саакашвили в тюремной больнице им отвечают.
Ранее Зурабишвили дважды заявила, что не помилует Саакашвили: «Так как этот вопрос муссируется, то я должна сказать, что моя позиция по поводу помилования бывшего президента твердая и неизменна: "Нет и никогда"».
Госсоветник РФ Инал Ардзинба назначен главой абхазского МИДа
Действительный госсоветник РФ, председатель Совета по делам молодежи при Патриархе Московском и всея Руси Инал Ардзинба назначен главой МИД самопровозглашенной республики Абхазия. Соответствующий указ подписал абхазский президент Аслан Бжания.
Сообщается, что Даур Кове освобожден от должности министра «в связи с переводом на другую работу». Кове занимал пост министра с октября 2016 года. Он был назначен на должность президентом Раулем Хаджимба и сохранил пост при Аслане Бжания.
Отметим, что сегодня Даур Кове вместе с Асланом Бжания встретился с сопредседателем Женевских дискуссий, ранее он находился с визитом в Никарагуа.
31-летний Инал Ардзинба родился в Сухуми. Он родственник первого президента самопровозглашенной республики Абхазия Владислава Ардзинба. Был сотрудником администрации президента России, в 2014–2018 годах работал в управлении по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией. В нем он возглавлял департамент, курирующий Украину.
В 2018-м стал председателем Межконфессионального общественного совета по делам молодежи, созданного при Патриархе Московском и Всея Руси Кирилле. В январе прошлого года Ардзинба объявил о возможном создании новой партии в Абхазии. Позже заявил об отсутствии планов на президентство в Абхазии.
«Эхо Кавказа» также писало о том, что Ардзинба создал социальную платформу «Будущее Абхазии». Ее деятельность, объяснял он, сводится к трем ключевым направлениям: конкурсу молодых лидеров «Гордость Абхазии», созданию школы молодых предпринимателей, стажировке молодых людей из Абхазии в Москве.
В мае текущего года он встретился в Сухуми с Асланом Бжания. В ходе встречи обсуждались вопросы молодежной политики, цифровизации экономики и госуправления, привлечения инвестиций в Абхазию.
Совет Европы призывает Ереван и Баку воздержаться от насилия
Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич призывает Ереван и Баку разрешить имеющиеся разногласия мирным путем.
«Более двадцати лет назад, при вступлении в Совет Европы, и Армения, и Азербайджан взяли на себя обязательство разрешить конфликт мирными средствами. Это обязательство остается неизменным и должно неукоснительно выполняться», - отметила Пейчинович-Бурич.
Генеральный секретарь Совета Европы также выразила полную поддержку сопредседателям Минской группы ОБСЕ «в их постоянных усилиях по оказанию помощи Армении и Азербайджану в поиске мирного пути урегулировать свои разногласия».
«Мы готовы содействовать диалогу между этими двумя государствами-членами с целью укрепления доверия и содействия примирению», - отметила руководитель организации.
- Во вторник Ереван и Баку обменялись взаимными обвинениями в нападении. По данным Минобороны Азербайджана, армянская сторона атаковала посты в Кельбаджарском и Лачинском районах, используя миномёты и артиллерию. Армянская сторона, напротив, обвинила в нападении Азербайджан, утверждая, что тот ведет локальные бои на границе с применением артиллерии, бронетехники и других вооружений.
- Армения обратилась к России с призывом защитить её суверенную территорию. В Ереване сослались на двухсторонний договор с Россией от 1997 года. Секретарь Совета безопасности Армен Григорян указал, что Армения ждёт от России помощи по восстановлению территориальной целостности государства, и речь идёт о военной помощи.
- Вечером Министерство обороны Армении объявило о договорённости с Азербайджаном по прекращению огня на границе.
- Минобороны России также заявило о завершении боевых действий – после телефонных переговоров при участии главы ведомства Сергея Шойгу и глав военных ведомств Азербайджана и Армении.
- Нынешнее обострение ситуации на границе называют самым серьёзным инцидентом после завершения 44-дневных боёв в 2020 году.
Представители грузинских НПО выступили с совместным заявлением
«Нападки правящей партии на западных партнеров стали тревожной тенденцией», отмечают грузинские неправительственные организации. В тексте, подписанном представителями 21-й НПО, говорится, что, в частности, высказывания председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе явно служит дискредитации партнеров и друзей Грузии.
НПО констатируют, что это не первый случай, когда лидеры правящей партии публично и открыто нападают на иностранных партнеров, когда те критикуют происходящие в Грузии события.
«Вместо того, чтобы разделить объективную критику и предпринять конкретные шаги по улучшению ситуации по различным направлениям, в последнее время власть все активнее проводит кампанию нападок на наших западных друзей. Отдельные группы и лидеры не стесняются оскорбительного тона и часто обвиняют тех, от которых зависит политическая и финансовая поддержка функционирования грузинского государства. При такой риторике страна, большинство населения которой поддерживает западный вектор развития, терпит все больший ущерб. К этому следует добавить важные реформы для граждан Грузии и публичный отказ от финансовой помощи Запада.
Все вышеперечисленное вызывает у нас крайнее беспокойство. Очевидно, что противостояние власти с западными партнерами уже принимает форму тенденции. Похоже, что правящая партия не собирается руководить демократическими процессами в стране и готова испортить отношения с западными государствами и политиками, а также создать серьезные проблемы для страны на пути к евроатлантической интеграции.
Непоколебимая воля грузинского народа была и остается интеграцией нашей страны в европейские и евроатлантические структуры. Мы думаем, что такими действиями и заявлениями власть Грузии еще больше отдаляет нас от нашего исторического выбора», - говорится в заявлении, которое подписали:
«Международная прозрачность – Грузия»,
Фонд «Открытое общество»,
«Международное общество справедливых выборов и демократии»,
Грузинский фонд исследования стратегии и международных отношений,
Европейский фонд,
Атлантический совет Грузии,
Фонд развития медиа,
Центр исследований экономической политики,
«Партнерство за права человека»,
«Общество и банки»,
Ассоциация ООН Грузии,
Центр по правам человека,
Центр исследовательской журналистики и экономического анализа,
Центр мониторинга управления,
Ассоциация реформ Грузии,
«Демократическая инициатива Грузии»,
Ассоциация молодых юристов Грузии,
«Права – Грузия»,
«Сапари»,
Институт толерантности и многообразия,
Институт демократии и безопасного развития.
Голодающих оппозиционеров выдворили из зала заседаний зугдидского сакребуло
В Зугдиди сотрудники полиции выдворили голодающих сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из зала заседаний городского собрания (сакребуло).
Оппозиционеры планировали помешать членам правящей партии рассмотреть проект бюджета на 2022 год.
Четверо депутатов сакребуло нового созыва и один сторонник «Единого национального движения» объявили голодовку 15 ноября. Они требуют перевода Михаила Саакашвили в гражданскую клинику.
В Туркменистане власти запрещают бизнесменам пользоваться интернетом
Суд в Туркменистане запретил пользоваться интернетом до 2025 года двадцати бизнесменам, обвинённым в использовании VPN. В их домах отключена сеть, у членов их семьи выключен мобильный интернет, у них самих власти изъяли смартфоны, обменяв их на старые телефоны с чёрно-белыми экранами.
О ситуации в регионе на востоке страны рассказывает Туркменская служба Радио Свобода. Источник редакции сообщает, что ему известно о как минимум ещё 22 аналогичных запретах в других регионах. Источники редакции объясняют эти меры желанием властей предотвратить распространение листовок с критикой президента Гурбангулы Бердымухамедова. Попавшие под запрет бизнесмены имеют доступ к копировальной технике и могли печатать прокламации, скачанные в сети, объясняет редакция логику силовых структур.
Туркменские власти ужесточают контроль над интернетом и соцсетями на фоне роста оппозиционных настроений в сети, передаёт редакция. По всей стране замедлена скорость интернета, с преподавателей ашхабадских вузов берут расписки о том, что они не будут заходить в соцсети, в регионах бюджетникам показывают фотографии блогеров, которых нельзя смотреть в ютьюбе.
Одновременно ужесточается давление на мастеров, занимающихся установкой VPN-приложений на телефоны, а также на пользователей прокси-серверов, пишет редакция. В августе Туркменская служба РС рассказывала, что власти теперь требуют от жителей страны клясться на Коране, что они не будут пользоваться услугами VPN-сервисов.
- Туркменистан находится в глубоком экономическом кризисе. В стране, обладающей четвёртыми в мире доказанными запасами природного газа, отмечается дефицит продуктов, наличных денег, товаров повседнего спроса. Власти проблемы отрицают.
Аслан Бжания принял сопредседателя Женевских дискуссий
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания принял сопредседателя Женевских дискуссий, представителя ООН Айше Джихан Султаноглу. Во встрече также принял участие абхазский министр иностранных дел Даур Кове.
По информации пресс-службы Бжания, Джихан Султаноглу поблагодарила его за встречу и отметила, что у них есть широкий круг вопросов для обсуждения в преддверии предстоящего 55-го раунда Женевских дискуссий, который намечен на 7 и 8 декабря.
Ранее с сопредседателями Женевских дискуссий встретился замглавы абхазского МИДа Ираклий Тужба. Во встрече приняли участие и представители Евросоюза и ОБСЕ – Тойво Клаар и Анника Сёдер.
Ираклий Тужба заявил, что приоритетное значение для абхазской стороны сохраняет вопрос, связанный с необходимостью согласования документа о международных гарантиях неприменения силы.
«К сожалению, в последние годы мы отмечаем, что этот ключевой вопрос предан забвению. Мы хотели бы актуализировать работу в этом направлении. Абхазская делегация на Женевских дискуссиях регулярно выступает с новыми предложениями по выходу из сложившегося кризиса. Однако мы видим, что грузинская сторона не готова к принятию любых компромиссных решений. В связи с этим я хочу обратиться к вам с тем, чтобы вы поспособствовали активизации обсуждения вопроса о согласовании документа о неприменении силы», – сказал он.
Тужба подчеркнул, что абхазскую сторону также беспокоит продолжающийся процесс наращивания военного потенциала Грузии с участием партнеров из блока НАТО.
«Вы знаете, что в Грузии на регулярной основе проходят военные учения под эгидой НАТО. Кроме того, Грузия активно проводит модернизацию своих вооруженных сил при поддержке Соединенных штатов Америки и других стран НАТО. Естественно, все эти процессы сказываются на стабильности и безопасности как в регионе, так и в нашей республике», – сказал он.
По словам Тужба, беспокоит Абхазию и наращивание военного присутствия военно-морских сил США в акватории Черного моря. Тужба отметил, что Абхазия внимательно следит за маневрами американских кораблей и оставляет за собой право реагировать на них. По мнению замминистра иностранных дел, подобные действия Соединенных Штатов и других партнеров Грузии создают условия для дальнейшей эскалации напряженности в регионе.
«Учитывая, что женевский формат ведет свою работу в двух группах, в рамках действия второй рабочей группы мы готовы обсудить текущие гуманитарные вопросы, связанные с медицинским обеспечением, с доступом к международному образованию и свободой передвижения. Это тоже актуальные для абхазской стороны вопросы, которые мы регулярно поднимаем», – добавил Тужба.
По информации пресс-службы абхазского ведомства, спецпредставитель Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клаар на встрече сказал:
«Мы рассчитываем на плодотворные обсуждения и дискуссии во время 55-го раунда. Мы также планируем поднять вопрос о гарантиях мира в регионе и неприменении силы. Что касается упомянутых вами гуманитарных вопросов, то они действительно актуальны. Мы тоже рассчитываем на конструктивное обсуждение этих вопросов».
Подписано соглашение о создании Единого народно-патриотического союза Абхазии
Оппозиционные партии и общественные объединения подписали соглашение о создании единого Народно-патриотического союза Абхазии (НПСА). Утверждена декларация об основных принципах и целях деятельности новой общественно-политической платформы.
«Непрофессиональные управленческие решения, безответственная политика, реализуемая действующей властью в сферах здравоохранения, энергетике, в вопросах недвижимости, а также избирательное применение права и преследование граждан по политическим мотивам ставит нашу государственность на грань катастрофы. С полной ответственностью заявляем, что наша природа, наша земля, наши инфраструктурные и иные активы должны быть надёжно защищены и оставаться в безусловном владении граждан Абхазии и способствовать повышению их благосостояния. Объявляем о своем намерении координировать усилия с целью противодействовать политически, идеологически и экономически необоснованным, а зачастую антинародным проектам действующей власти», – сказано в декларации нового объединения.
Документ подписали председатель партии «Апсны» Виталий Габния, председатель Народной партии Абхазии Якуб Лакоба, председатель «Форума народного единства Абхазии» Аслан Барциц, председатель Абхазского народного движения Адгур Ардзинба, председатель «Аруаа» Тимур Гулия, председатель «Аидгылара» Кан Кварчия, председатель «Ахьаца» Ахра Бжания, председатель «Союза казаков Абхазии и казаков-ветеранов боевых действий» Владимир Шелест и представитель сельского совета села Адзюбжа Зураб Кокая.
Как сообщалось ранее, решение о создании нового объединения принято «в связи с резким обострением внутриполитической ситуации».
После митинга, который состоялся в центре Сухуми 4 ноября, в оппозиции заявили о планах проведения акций протеста и Всенародного схода с требованием отставки президента Аслана Бжания.
Протестные шествия оппозиции пройдут в Тбилиси в пятницу
Оппозиция в пятницу, 19 ноября, проведет крупную акцию протеста на трех разных локациях в Тбилиси — у станций метро «Авлабари», «Вокзальная площадь» и «Университетская». Об этом сообщил сегодня на брифинге председатель оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ника Мелия.
«Мы — «Лело», «Единое Национальное движение» (ЕНД), «Гирчи — больше свободы» и «Дроа», приняли совместное решение, что в пятницу, в 3 часа дня, с трех разных локаций начать шествие, манифестацию, демонстрацию, называйте как хотите», – сказал Мелия.
Как заявил один из лидеров «Лело» Бадри Джапаридзе, мирные акции проводятся с целью противостоять изменению внешнеполитического курса страны.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», шествие от метро «Авлабари» будет координировать ЕНД, у станции «Вокзальная площадь» — лидеры партии «Лело», у станции метро «Университетская» (проспект Важа-Пшавела) — лидеры «Гирчи — больше свободы».
Оппозиционные партии во главе с ЕНД ежедневно проводят протесты в Тбилиси с 8 ноября – после того, как экс-президента Михаила Саакашвили перевели из тюрьмы в Рустави в тюремную больницу в Глданском районе Тбилиси.
Оппозиция требует перевода Саакашвили в гражданскую клинику, а также его освобождения и проведения досрочных выборов парламента.
Еще четыре пациента с коронавирусом скончались в Абхазии
Тестирование на коронавирусную инфекцию в самопровозглашенной республике Абхазия 16 ноября было проведено у 523 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 121 из них.
По информации Оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 60 пациентов, в тяжелом состоянии 19 человек, состояние здоровья 41 пациента – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 39 пациентов, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчирской ЦРБ - 22, в Гагрской ЦРБ – 24, 5 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткварчельской ЦРБ – 7 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми 93 пациента, 12 человек в тяжёлом состоянии здоровья.
Скончались четыре пациента: в Гудаутской ЦРБ – две женщины 88 и 68 лет, в российском военном госпитале – мужчина 1957 года рождения и женщина 1948 года рождения.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 33 464 человека. Зарегистрировано 492 летальных случая. Выздоровели 27 809 человек.
Оперативный штаб призывает жителей Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
«Медуза» рассказала о страхе Кремля за рейтинг Путина из-за принуждения к вакцинации
Соцопросы, заказанные Администрацией президента, показали, что россияне не хотят вакцинироваться от коронавируса COVID-19 из-за недоверия к власти. Кремль готовится перезапустить кампанию по иммунизации населения, но старается не связывать её с Владимиром Путиным, чтобы не обрушить его рейтинг. Об этом рассказывается в статье издания "Медуза".
Тема вакцинации считается в Кремле раскалывающей общество и негативно влияющей на рейтинг президента, рассказывают источники "Медузы". Закрытые опросы, которые проводит Федеральная служба охраны, показывают, что в ряде регионов рейтинг доверия к Путину уже обрушился до 20-30 процентов, в последний раз он так снижался после повышения пенсионного возраста.
По словам близкого к Администрации президента анонимного источника "Медузы", Кремль пытается переложить ответственность за вакцинацию на руководителей регионов, не навязывая им общих решений. Но просит, чтобы у предложений с мест была "чудинка", отвлекающая внимание от федеральной власти на региональную.
Источник авторов статьи, близкий к крупной социологической компании, рассказывает, что многие респонденты считают, что у власти есть своё производство вакцин, которое не достаётся простому населению. Один из близких к АП источников заявил изданию, что пропаганда против вакцинации стала в интернете мейнстримом, заглушая все усилия власти по продвижению вакцин.
Победить ситуацию Кремль планирует, сделав жизнь непривитых неудобной и продвигая идею, что сертификат о вакцине помогает в повседневной жизни: например, в путешествиях и в походах в кино, следует из материала "Медузы".
Авторы стратегии уверены, что большая часть жителей — не убежденные противники вакцинации, а сомневающиеся люди, которых можно переубедить за счёт мягкой силы и лидеров мнений, которые сначала будут сами не верить в прививку, но потом будут доказывать, что вакцина безопасна.
- По состоянию на 12 ноября в России выявлено, по официальным данным, 9 182 538 случаев заражения коронавирусом нового типа. 259 084 человек умерли, утверждает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением болезни. За сутки дневной показатель смертности показал худшее значение за всё время пандемии, скончались 1 247 человек.
- Незавимые демографы считают, что официальные цифры следует умножать втрое. Таким образом общая смертность могла превысить 777 тысяч человек. Это больше населения 22 регионов России с учётом аннексированного Крыма.
"Медуза" внесена российскими властями в список СМИ-иностранных агентов. Редакция не согласна с этим решением и обжалует его в суде.
COVID-19 в Грузии: 4732 новых случая, 72 пациента скончались
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 72 пациента. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 11 212.
За сутки в стране выявили 4732 новых случая коронавируса. Накануне провели 50 707 тестов: PCR-тестов – 19 281, экспресс–тестов на антиген – 31 426.
Выздоровели еще 4812 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 795 847, выздоровевших – 731 996.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 9,33%, за последние 14 дней составляет 9,77%, за неделю – 9,11%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 8233 человека, всего в Грузии использовано вакцин – 2 066 159.
Блинкен призвал Ереван и Баку предпринять конкретные меры во избежание дальнейшей эскалации
Госсекретарь США Энтони Блинкен призывает Армению и Азербайджан незамедлительно предпринять конкретные меры во избежание дальнейшей эскалации. Об этом говорится в его заявлении, распространенном во вторник.
«США глубоко озабочены сообщениями об активных боевых действиях сегодня между Арменией и Азербайджаном», - отметил руководитель американского внешнеполитического ведомства.
«Мы призываем обе стороны незамедлительно предпринять конкретные меры для снижения напряженности и во избежание дальнейшей эскалации. Мы также призываем обе стороны к прямому и конструктивному взаимодействию для решения всех имеющихся вопросов, включая демаркацию границы», - сказал Блинкен.
«Как отмечается в заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 15 ноября, недавний рост напряженности между Арменией и Азербайджаном подчеркивает необходимость всеобъемлющего решения на долгосрочной основе путем переговоров всех имеющихся проблем, касающихся и являющихся последствиями из нагорно-карабахского конфликта», - добавил госсекретарь США.
- Во вторник Ереван и Баку обменялись взаимными обвинениями в нападении. По данным Минобороны Азербайджана, армянская сторона атаковала посты в Кельбаджарском и Лачинском районах, используя миномёты и артиллерию.
- Армянская сторона, напротив, обвинила в нападении Азербайджан, утверждая, что тот ведет локальные бои на границе с применением артиллерии, бронетехники и других вооружений.
- Армения обратилась к России с призывом защитить её суверенную территорию. В Ереване сослались на двухсторонний договор с Россией от 1997 года. Секретарь Совета безопасности Армен Григорян указал, что Армения ждёт от России помощи по восстановлению территориальной целостности государства, и речь идёт о военной помощи.
- Вечером Министерство обороны Армении объявило о договорённости с Азербайджаном по прекращению огня на границе.
- Минобороны России также заявило о завершении боевых действий – после телефонных переговоров при участии главы ведомства Сергея Шойгу и глав военных ведомств Азербайджана и Армении.
- В ходе боевых действий на границе с Арменией накануне погибли семь военнослужащих азербайджанской армии, 10 получили ранения. Об этом сообщили в Минобороны Азербайджана.
- В Министерстве обороны Армении заявили, что на границе с Азербайджаном погиб один военнослужащий, 13 находятся в плену, связь еще с 24 военными потеряна.
- Нынешнее обострение ситуации на границе называют самым серьёзным инцидентом после завершения 44-дневных боёв в 2020 году.
Тренеру лошадей из ОАЭ приостановили лицензию за связи с Кадыровым
Администрация по делам скачек Объединенных Арабских Эмиратов приостановила действие лицензии тренера скаковых лошадей Сатиша Симара. Причиной стало то, что в декабре прошлого года Симар был включен в списки санкционного управления Минфина США , как "видный участник сети связей главы Чечни Рамзана Кадырова".
Симар с 2016 года тренировал принадлежащую Кадырову лошадь по кличке North America. После приостановки действия лицензии он заявил, что лошадь больше не находится в скаковой конюшне в Дубае, где работает Симар, и вывезена из ОАЭ. Симар добавил, что эта информация передана юристам в США, и он надеется, что в скором времени его исключат из санкционных списков.
- Глава Чечни Рамзан Кадыров внесён в санкционный список Минфина США как лидер организации "Кадыровцы", которая, по мнению американских властей, причастна к серьезным нарушениям прав человека. Кадыров и находящиеся под его командованием силы замешаны в убийстве Бориса Немцова, а также причастны к похищениям, пыткам, убийствам представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне, говорится в документе, который размещен на сайте Минфина США.
- Одновременно с Сатишем Симаром в список попали футбольный клуб "Ахмат", клуб смешанных единоборств "Ахмат", а также "Фонд имени Ахмата Кадырова". Среди чиновников, которые оказались в новом санкционном списке, зампред правительства Чечни Вахит Усмаев, помощник главы Чечни Даниил Мартынов, бывший член Совета федерации от Чечни, экс-представитель Кадырова в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби. Также ограничения введены против гражданина Германии представителя Кадырова в Европе Тимура Дугазаева.
В 2018 году "Трансперенси Интернешнл – Россия"(российскими властями организация признана иностранным агентом) провела расследование о скаковых лошадях Кадырова и получаемых им незадекларированных доходах с их побед.
Судьба 24 армянских военных неизвестна, с азербайджанской стороны погибли семеро
В ходе боевых действий на границе с Арменией накануне погибли семь военнослужащих азербайджанской армии, 10 получили ранения. Об этом сообщили в Минобороны Азербайджана.
«Со вчерашнего вечера ситуация на азербайджано-армянской государственной границе стабилизировалась. Провокация, которую Армения совершила на государственной границе, потерпела крах. Оперативная обстановка контролируется подразделениями азербайджанской армии. ВС Азербайджана продолжают службу на суверенных территориях страны. Ответственность за напряженность и противостояние, возникшие в результате провокации Армении, полностью лежит на военно-политическом руководстве Армении», – говорится в сообщении азербайджанского ведомства.
В Министерстве обороны Армении заявили, что на границе с Азербайджаном погиб один военнослужащий, 13 находятся в плену, связь еще с 24 военными потеряна.
«Их судьба в данный момент неизвестна. Ведется интенсивная работа по поиску военнослужащих. Две боевые позиции перешли под контроль противника», – сказано в заявлении армянского ведомства.
В Ереване также отметили, что в результате боевых действий 16 ноября «противник имеет до 70 убитых и раненых военнослужащих, а также значительные потери военной техники, в частности, 4 бронетранспортера БТР, 1 бронетранспортер Sandcat, 5 автомобилей (Камаз, Урал, г. УАЗ)».
- Во вторник Ереван и Баку обменялись взаимными обвинениями в нападении. По данным Минобороны Азербайджана, армянская сторона атаковала посты в Кельбаджарском и Лачинском районах, используя миномёты и артиллерию.
- Армянская сторона, напротив, обвинила в нападении Азербайджан, утверждая, что тот ведет локальные бои на границе с применением артиллерии, бронетехники и других вооружений.
- Армения обратилась к России с призывом защитить её суверенную территорию. В Ереване сослались на двухсторонний договор с Россией от 1997 года. Секретарь Совета безопасности Армен Григорян указал, что Армения ждёт от России помощи по восстановлению территориальной целостности государства, и речь идёт о военной помощи.
- Вечером Министерство обороны Армении объявило о договорённости с Азербайджаном по прекращению огня на границе.
- Минобороны России также заявило о завершении боевых действий – после телефонных переговоров при участии главы ведомства Сергея Шойгу и глав военных ведомств Азербайджана и Армении.
- Нынешнее обострение ситуации на границе называют самым серьёзным инцидентом после завершения 44-дневных боёв в 2020 году.
Созданная омбудсменом группа врачей навестила Саакашвили в тюрьме
Многопрофильная группа медицинских экспертов, созданная Народным защитником для проверки адекватности медицинского обслуживания Михаила Саакашвили, поздно вечером 16 ноября осмотрела медицинское учреждение №18, действующее в глданской тюрьме Тбилиси, а также навестила самого экс-президента.
По словам омбудсмена Нино Ломджария в ближайшее время, скорее всего, уже к вечеру 17 ноября, группа экспертов выработает общий вывод.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», о своих впечатлениях журналистам рассказал представитель группы экспертов, анестезиолог-реаниматолог, глава департамента анестезии и интенсивной терапии в клинике «Открытое сердце» Георгий Григолия. Он считает, что проводить процедуру выхода из длительной голодовки в тюремной клинике нецелесообразно.
«Так как нас было много, все выполняли свою работу – кто-то был занят обследованием Саакашвили, кто-то изучал инфраструктуру больницы.
Если в двух словах, то Саакашвили на самом деле голодает, это признают в больнице все.
Не могу сказать, что Саакашвили в очень тяжелом состоянии, но очень близок к тому, что через несколько дней положение станет тяжелым, потому что в его анализах есть уже есть такие изменения, которые требуют интенсивной терапии и интенсивного лечения», – сказал он.
Говоря об инфраструктуре больницы, Григолия говорит, что она была создана две недели назад.
«Там есть палата интенсивной терапии, она оснащена, довольно неплохо. Персонал туда перевели из Республиканской больницы, там лицензированные врачи. Там каждый день дежурят анестезиолог-реаниматолог и второй врач, однако плохо то, что у этой больницы нет опыта интенсивной терапии, там никогда не было такого пациента, каким сегодня является Саакашвили, ему пока не нужна реанимация, ему нужна интенсивная терапия.
Мы придет к общему выводу, однако по моему личному мнению, в этом учреждении лечение такого пациента не целесообразно», – заявил Григолия.
Специалист отметил, что Саакашвили требуется терапевт, так как после длительной голодовки наступили метаболические изменения, и необходимо правильное питание.
Независимую группу медицинских экспертов Народный защитник создала 16 ноября, после того как выяснилось, что министерство юстиции не считает целесообразным направлять к Саакашвили назначенный ранее консилиум, сославшись на то, что он и так лежит в больнице.
В 2021 году резко вырос секретный экспорт из РФ в ряд стран НАТО
В 2021 году резко вырос экспорт товаров секретных категорий (самолётов, ядерных материалов, оружия и боеприпасов) из России в страны НАТО. Об этом сообщает РБК со ссылкой на открытые данные Федеральной таможенной службы. В топ-10 импортёров этих видов российской продукции вошли шесть стран Североатлантического союза: США, Чехия, Германия, Великобритания, Эстония и Нидерланды.
По сравнению с аналогичным периодом 2020 года (девять месяцев) экспорт российсих товаров из секретных категорий в США вырос с 706 миллионов до 841 миллиона долларов, в Чехию — со 102 до 706 миллионов долларов, в Германию — со 173 до 300 миллионов, в Нидерланды — с 53 до 222 миллионов долларов.
В прошлом году в первой десятке крупнейших получателей российских секретных товаров из стран НАТО были только США (третье место) и Эстония с Турцией (девятое-десятое места). Сейчас США поднялись на второе место, Чехия — на третье. Обе этих страны были объявлены "недружественными" России в середине мая.
На появление Чехии в числе основных получателей российской секретной продукции в 2021 году обращали внимание «Ведомости». В то же время зеркальная статистика Чехии, в которой нет секретных кодов, показывает, что суммарный импорт из России по категориям авиатехника и оружие за девять месяцев текущего года составил менее пяти миллионов долларов. Представитель Чешского управления статистики пояснил РБК, что, скорее всего, разночтение связано с тем, что Прага не учитывает во внешнеторговой статистике летательные аппараты, которые ввозятся в Чехию для ремонта, а затем вывозятся обратно.
В Чехии работает учрежденная министерством обороны страны компания LOM Praha, которая называет себя единственным ремонтным заводом вертолетов марки «Ми» в странах НАТО, сертифицированным российскими конструкторскими бюро. Эта компания закупает некоторые авиазапчасти у российских поставщиков. Кроме того, с 2008 года Уральская горно-металлургическая компания владеет чешским авиазаводом Aircraft Industries, выпускающим самолеты L-410. Аналогичный временный вывоз авиатехники для ремонта может стоять и за секретным экспортом в Германию и Нидерланды, пишет РБК.
Основная категория секретного экспорта в США радиоактивные химические элементы и радиоактивные изотопы, включая обогащенный уран. Его поставляет в США "дочка" "Росатома", компания "Техснабэкспорт". Другая существенная категория — российские патроны. РБК отмечает, что их импорт в США ограничивают американские санкции, вступившие в силу в сентябре 2021 года. Когда у поставщиков закончатся существующие импортные лицензии, экспорт в этой категории снизится.
В январе-июне 2021 года экспорт товаров из России, засекреченных в таможенной статистике, вырос на 61 процент по сравнению с первым полугодием 2020 года и составил 27 миллиардов долларов. Как отмечали "Ведомости" со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы, 20 миллиардов долларов, или 74 процента от всей суммы засекреченного экспорта, пришлись на поставки природного газа, остальное -на экспорт боеприпасов и авиатехники.
Перевезенный в Тбилиси Геннадий Бестаев находится в критическом состоянии
Гражданин Грузии Геннадий Бестаев, перевезенный накануне вечером из Цхинвали в Тбилиси, находится в критическом состоянии. У Бестаева в цхинвальской тюрьме развился инсульт, в тбилисской грузино-голландской клинике ему провели хирургическую операцию.
По словам реаниматолога Георгия Гварамадзе, пациент подключен к аппарату искусственного дыхания, он в коматозном состоянии.
Гражданин Грузии, житель села Зардианткари Горийского муниципалитета Геннадий Бестаев был задержан 21 ноября 2019 года. Его обвинили в незаконном пересечении де-факто границы и контрабанде наркотических средств (в югоосетинском КГБ тогда заявили, что изъяли у него девять грамм марихуаны). Цхинвальский суд приговорил гражданина Грузии к трем годам и двум месяцам лишения свободы.
Накануне президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов помиловал Бестаева. Его передали грузинской стороне и на реанимобиле доставили в Тбилиси.
В СГБ Грузии заявили, что «Российская Федерация несет полную ответственность за незаконное задержание граждан, причинение вреда их здоровью и все незаконные действия, совершенные на месте».
Джо Байден и Си Цзиньпин провели длительный онлайн разговор
Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин провели длительный телефонный разговор. Радио Свободная Азия рассказало о более чем трехчасовом диалоге, озаглавив публикацию: «Видео-саммит Байдена и Си прошел в сердечной атмосфере при больших разногласиях». Обсуждались ситуация в Тибете, Гонконге и Синьцзян-Уйгурском автономном районе.
Обсуждались и вопросы, связанные с «торговой войной» между двумя крупнейшими мировыми державами. Не остались без внимания и посягательства Пекина на территорию демократического Тайваня. Речь шла и о нарушениях прав человека коммунистическими властями Китая.
Продолжительный и подробный диалог двух лидеров состоялся впервые со времени прихода Джо Байдена в Белый дом в январе 2021 года.
Джо Байден и Си Цзиньпин в предыдущие годы неоднократно общались, занимая высокие посты в руководящих органах своих стран.
При посредничестве российской стороны огонь на восточных границах Армении прекращен
Согласно договоренности, достигнутой при посредничестве российской стороны, с 18:30 огонь на восточных границах Армении прекращен, сообщает пресс-служба Министерства обороны Армении.
Согласно информации армянского оборонного ведомства, ситуация относительно стабилизировалась.
Ранее Минобороны сообщило, что у армянской стороны есть потери, не указав точного числа.
«На данный момент есть проверенные данные об одном погибшем. Это военнослужащий-контрактник, рядовой Меружан Артурович Арутюнян 1991 года рождения. Число раненых также уточняется. Еще 12 военнослужащих попали в плен», - говорится в сообщении Министерства обороны.
«В настоящее время боестолкновения на азербайджано-армянской границе в районе горы Килисали прекращены, ситуация нормализовалась. Сейчас стороны подсчитывают потери», - заявили в Министерстве обороны России.
«Азербайджан и Армения приняли меры по стабилизации обстановки после разговора министров обороны двух стран с министром обороны России Сергеем Шойгу», - сообщает оборонное ведомство РФ.
- Сегодня Министерство обороны Армении сообщило, что подразделения вооруженных сил Азербайджана совершили нападение на армянские позиции в восточном направлении, армянская сторона прибегла к адекватным действиям. Министерство обороны Азербайджана, в свою очередь, обвинило армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня.
Несколько польских полицейских травмированы на границе с Беларусью
Полиция Польши сообщила о не менее семи сотрудниках местных правоохранительных органов, получивших во вторник травмы в столкновениях с мигрантами на границе с Беларусью.
В публикации полиции в Твиттере говорится, что два человека получили травмы головы камнями, еще у пятерых – травмы рук и ног.
Белорусское госагентство БелТа, в свою очередь, передало, что в гродненских стационарах находятся четверо мигрантов, один из которых – в тяжелом состоянии из-за пневмонии.
Ранее Минобороны Польши заявило, что мигранты, предпринявшие новую попытку прорваться в страну, забросали камнями и другими опасными предметами пограничников и военных, охраняющих участок границы с Беларусью. Речь идет о пункте пропуска Кузница-Брузги. Польские силы безопасности в ответ применили спецсредства, включая слезоточивый газ и водяные пушки.
При этом польское министерство обороны утверждает, что в распоряжении мигрантов есть слезоточивый газ и светошумовые гранаты, которыми их обеспечивают белорусские власти.
Брюссель обвиняет режим Александра Лукашенко в создании условий, способствующих прибытию мигрантов, преимущественно из стран Ближнего Востока, в Беларусь, откуда они впоследствии стремятся попасть в государства ЕС. В руководстве Евросоюза считают, что Лукашенко тем самым мстит за санкции, которые Запад ввел против него и его окружения в связи с событиями вокруг президентских выборов в прошлом году.
Миграционный кризис продолжается уже несколько месяцев. Ситуация резко обострилась 8 ноября, когда со стороны Беларуси к восточной границе ней ЕС подошли несколько тысяч мигрантов. В последние дни они неоднократно пытались прорваться через ограждения.
Мигранты устраивают лагеря с белорусской стороны на участках границы с Польшей, а также с двумя другими странами ЕС - Литвой и Латвией.
Как сообщается, Лукашенко 16 ноября поручил главе Гродненской области Беларуси Владимиру Каранику подготовить логистический центр для части мигрантов, находящихся у границы с Польшей. Центр готовят «для приема и обогрева замерзших людей». Каранику также поручено организовать ночлег для женщин и детей, находящихся на границе, пишет «Интерфакс».
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя обострение на границе 16 ноября, сказал, что глубоко обеспокоен «стратегией белорусского авторитарного лидера Лукашенко, подвергающей риску жизни мигрантов». Столтенберг также высказал готовность оказать поддержку Польше как государству-члену НАТО.
Лукашенко, отрицающий обвинение в провоцировании миграционного кризиса, 16 ноября обсудил ситуацию в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным: был «продолжен обмен мнениями во кризису на границах с Евросоюзом», - сообщили в Москве.
Ранее состоялась беседа Лукашенко по телефону с Ангелой Меркель, которая пока продолжает исполнять обязанности канцлера Германии. Меркель и Лукашенко говорили, в частности, о необходимости гуманитарной помощи находящимся на границе мигрантам и беженцам.
Как отмечает «Немецкая волна», это был первый телефонный разговор лидера одной из европейских стран с Александром Лукашенко после президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года. Европейский Союз отказывается признать Лукашенко победителем этих выборов и соответственно главой белорусского государства. Разговор Меркель и Лукашенко вызвал критику в руководстве ФРГ, Эстонии и Польши. «Это было серьезное разочарование, потому что мы заняли общую позицию, что мы не признаем Лукашенко главой белорусского государства. Такой контакт Меркель создает довольно странное впечатление. Кроме того, она сделала это в обход Польши, а это очень понравилось бы Путину», - цитирует «Немецкая волна» главу комиссии по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсона.
Югоосетинский лидер помиловал Геннадия Бестаева, его перевозят в тбилисскую клинику
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов помиловал гражданина Грузии, жителя села Зардианткари Горийского муниципалитета Геннадия Бестаева. Как сообщили в югоосетинском КГБ, решение связано с болезнью Бестаева. Он уже передан грузинской стороне.
Геннадий Бестаев был задержан 21 ноября 2019 года. Его обвинили в незаконном пересечении де-факто границы и контрабанде наркотических средств (в югоосетинском КГБ тогда заявили, что изъяли у него девять грамм марихуаны). Цхинвальский суд приговорил гражданина Грузии к трем годам и двум месяцам лишения свободы.
«Ранее данный нарушитель неоднократно задерживался за аналогичные правонарушения и подвергался административной и уголовной ответственности с последующим выдворением за пределы республики», – говорится в сообщении КГБ.
Геннадий Бестаев уже находится на территории, контролируемой властями Грузии. Его перевозят в одну из тбилисских клиник.
По информации Службы государственной безопасности Грузии, 15 ноября у Бестаева в цхинвальской тюрьме произошел инсульт, а поздно ночью состояние его здоровья значительно ухудшилось.
«Служба госбезопасности использовала все имеющиеся в её распоряжении рычаги для немедленного перевода гражданина Грузии на территорию, контролируемую центральной властью. В процесс были вовлечены сопредседатели Женевских дискуссий, а также представители Миссии наблюдателей ЕС и все другие международные партнеры», – сказано в заявлении СГБ.
В ведомстве говорят, что незаконные задержания не только ограничивают свободное передвижение, но и в некоторых случаях ставят под угрозу жизнь местных жителей.
«Российская Федерация несет полную ответственность за незаконное задержание граждан, причинение вреда их здоровью и все незаконные действия, совершенные на месте», – сказано в заявлении СГБ.
Шарль Мишель призывает Армению и Азербайджан к деэскалации
Президент Европейского совета Шарль Мишель призывает Армению и Азербайджан к деэскалации. Об этом Шарль Мишель написал в микроблоге Twitter.
«В результате проведенной сегодня дискуссии с президентами Азербайджана и Армении о текущих событиях, призываю стороны к немедленной деэскалации и прекратить огонь. Ситуация в регионе сложная, чтобы преодолеть напряженность, ЕС полон решимости работать с партнерами во имя стабильного и процветающего Южного Кавказа», - написал Шарль Мишель в Twitter.
- В ноябре ситуация в Карабахе и приграничных районах Сюникской области Армении резко обострилась. Стороны регулярно сообщают о вооруженных инцидентах в том числе с человеческими жертвами. 13 ноября Ереван и Баку обвинили друг друга в обстрелах военных позиций. Напряженность также возникает на участках связывающей Армению с Ираном межгосударственной дороги.
- 15 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян уволил главу Минобороны Аршака Карапетяна из-за ситуации на границе с Азербайджаном. Премьер заявил, что азербайджанские войска вторглись на территорию Армении на одном из восточных участков границы.
- Сегодня в Баку и Ереване сообщили о локальных боях на границе.
Армения обратилась к России с просьбой помочь в защите территориальной целостности страны, заявил секретарь Совбеза Армении Армен Григорян.
В плен попали 12 армянских военнослужащих – Минобороны Армении
12 военнослужащих Вооруженных сил Армении попали в плен, из них 7 контрактников и 5 срочников. Об этом сообщили в Министерстве обороны Армении. Данные о погибших пока уточняются.
По информации ведомства, ситуация на восточной границе Армении продолжает оставаться крайне напряженной.
«Интенсивность боев не ослабла, противник продолжает применять артиллерийские средства, бронетехнику и стрелковое оружие различного калибра. В результате ответных действий армянской стороны противник понес многочисленные потери личного состава, около десятка единиц бронетехники были уничтожены или выведены из строя», – говорится в заявлении ведомства.
В МИД Азербайджана, в свою очередь, заявили, что «Армения совершает целенаправленные провокации».
«Это очередная военная авантюра руководства Армении», – говорится в заявлении азербайджанского ведомства.
- В ноябре ситуация в Карабахе и приграничных районах Сюникской области Армении резко обострилась. Стороны регулярно сообщают о вооруженных инцидентах в том числе с человеческими жертвами. 13 ноября Ереван и Баку обвинили друг друга в обстрелах военных позиций. Напряженность также возникает на участках связывающей Армению с Ираном межгосударственной дороги.
- 15 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян уволил главу Минобороны Аршака Карапетяна из-за ситуации на границе с Азербайджаном. Премьер заявил, что азербайджанские войска вторглись на территорию Армении на одном из восточных участков границы.
- Сегодня в Баку и Ереване сообщили о локальных боях на границе.
Армения обратилась к России с просьбой помочь в защите территориальной целостности страны, заявил секретарь Совбеза Армении Армен Григорян.
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