В Греции эвакуируют тысячи жителей и туристов из-за лесных пожаров

В Греции из-за лесных пожаров экстренно эвакуировали более 20 тысяч жителей и туристов. Власти назвали это «самой массовой эвакуацией из-за пожара в истории страны».

На острове Родосе, расположенном к юго-востоку от материковой Греции, экстренно эвакуировали около 19 тысяч человек: 16 тысяч – по суше и три – по морю, сообщила местная полиция. Шестерым потребовалась медицинская помощь в связи с респираторными заболеваниями. Туристам пришлось ночевать в аэропорту, в пунктах временного размещения и даже на улице.

Днём позже в безопасные места были эвакуированы около 2400 человек на острове Корфу к северо-западу от материковой Греции. Тогда же на Эвбее – крупном восточном острове – возник один из самых серьёзных пожаров. По указанию властей вынуждены уехать жители как минимум четырёх деревень. Даже если пожар далеко, сильный ветер нагоняет густой дым и становится трудно дышать, говорят побывавшие на месте чиновники.

Леса в Греции горят уже неделю. В воскресенье число пожаров увеличилось сразу на 64, достигнув 82. Распространению огня способствуют жара и сильные ветры. В 180 населённых пунктах Греции температура воздуха в воскресенье была выше 40°C, в Гитейо на юге страны зафиксировали 46,4°C. Такая погода сохранится в Греции как минимум до среды. Власти предупреждают о возможности дальнейших эвакуаций.