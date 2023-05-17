В Грузии шесть человек задержаны по подозрению в связях с ИГ

В ходе контртеррористической операции, которая прошла одновременно в четырех местах в Грузии, по подозрению в связях с террористической организацией «Исламское государство» задержаны шесть человек, сообщила Служба госбезопасности.

«Установлено, что указанные лица имели связи с одним из влиятельных лидеров террористической организации «Исламское государство» и под его руководством планировали различные виды террористической деятельности в ряде стран», – говорится в сообщении.

СГБ отмечает, что при обысках изъята символика террористической организации, носители электронной информации, боеприпасы, взрывчатые вещества и другие улики.

Дело расследуется по статьям о вступлении в террористическую организацию иностранного государства, содействию террористической деятельности, незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

СГБ отмечает, что полученная в ходе расследования информация оперативно доведена до стран-партнеров, передает агентство «Новости-Грузия».

В рамках этого же расследования возбуждено уголовное дело в отношении одного гражданина иностранного государства.