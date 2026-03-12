В Грузии передумали вводить запрет на ввоз автомобилей старше 6 лет

Запрет на ввоз в Грузию автомобилей старше 6 лет больше не рассматривается, сообщил премьер-министр правительства «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе. Вместо этого будет введена повышенная таможенная пошлина, заявил Кобахидзе перед началом заседания правительства.

«Будет установлен тариф акциза в размере 4,5 лари за кубический сантиметр… Это решение важно для нас, чтобы позаботиться об экологии, охране окружающей среды и чистоте воздуха», - сказал Кобахидзе.

Как пишут автовладельцы в соцсетях, новый тариф фактически схож с запретом, потому что ввоз автомобилей значительно дорожает - в настоящее время тариф составляет 0.8 лари за кубический сантиметр.

«Проще говоря, растаможка подорожает примерно в 5 раз, что на практике сделает ввоз автомобилей такого возраста невозможным. Это беспрецедентная попытка обмануть людей — собственных граждан, — которая служит интересам конкретных групп и окажет негативное влияние на всю экономику», – указал экономист Паата Баирахтари.

В феврале власти Грузии сообщили о планах запретить ввоз автомобилей старше 6 лет c 1 апреля. Власти заявляли, что в стране наблюдается избыточное количество автомобилей: если в 2012 году их насчитывалось 864 тысячи, то по данным на 2026 год этот показатель превышает 2 миллиона.

«Такой рост числа автомобилей приводит, с одной стороны, к перегруженности дорожного движения, а с другой – к ухудшению экологической ситуации», - заявлял грузинский премьер.

У инициативы появилось немало критиков, которые заявляли, что вопрос экологии может решиться с внедрением более современной и строгой системы техосмотра автомобилей. Среди противников были и те, кто утверждал, что грузинские импортёры в большинстве своём не могут позволить себе завозить дорогостоящие новые автомобили и в случае введения запрета будут закупать машины не старше 6 лет, но с критическими поломками, что могло бы привести к ухудшению ситуации на дорогах страны.