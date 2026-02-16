О запрете на ввоз в Грузию автомобилей старше 6 лет правительство «Грузинской мечты» неожиданно объявило 12 февраля. В качестве обоснования этого решения были названы: обновление автопарка, снижение загрязнения воздуха и повышение стандартов безопасности.

С заявленными целями никто не спорит, однако эксперты, с которыми поговорила грузинская служба Радио Свобода, считают, что запланированные изменения не устранят заявленных проблем и могут породить новые.

Что планируется?

Запрет вступит в силу с 1 апреля. Он коснётся легковых автомобилей (категория M1 — не более 8 пассажирских мест, не считая водителя).

Ограничение не будет распространяться на электромобили, а также на реэкспорт и транзит автомобилей. Оно не коснётся уже зарегистрированных в Грузии автомобилей, а также тех машин, которые были приобретены до 1 апреля и транспортировка которых в Грузию уже началась. Всё это владелец должен будет подтвердить соответствующими документами.

12 февраля премьер-министр Ираклий Кобахидзе на заседании правительства заявил, что запрет на регистрацию в Грузии автомобилей старше 6 лет необходим по следующим причинам:

В 2012 году в Грузии было зарегистрировано 864 тысячи автомобилей, тогда как по данным текущего года, их число превысило 2 миллиона.

Такой рост, с одной стороны, приводит к перегруженности дорожного движения, а с другой — ухудшает экологическую ситуацию.

«Это важно для экологии, здоровья человека и комфортного передвижения», — заявил Кобахидзе.

«Нет ничего дороже здоровья людей, на которое напрямую влияет, в том числе, состояние окружающей среды», — заявил спикер парламента Шалва Папуашвили в эфире провластного телеканала «Имеди».

«На состояние окружающей среды напрямую влияет количество автомобилей, их качество, их, так сказать, износ и выбросы», – добавил он.

Тем, кто сомневается в проблеме загрязнения воздуха, Папуашвили предлагает посмотреть на Тбилиси с возвышенности.

Заявленные цели и реальность

По данным Национальной службы статистики Грузии («Грузстат»), в 2025 году в Грузии было зарегистрировано 1 914 908 автомобилей. Однако, по мнению экспертов, это не означает, что все они ездят по дорогам. По разным данным, в течение последних лет технический осмотр проходила примерно половина зарегистрированных автомобилей; при этом более 30% не прошли его с первой попытки.

Согласно официальной статистике, большую часть автопарка составляют автомобили старше 10 лет — 1 541 196 единиц; в сегменте от 2 до 5 лет зарегистрировано 61 335 машин.

«В Грузии только 5,2% владеют автомобилем младше 5 лет. Это же не потому, что 95% просто решили ездить на старых, скажем, классических машинах. Это скорее показывает, что у них нет финансовой возможности приобрести более новый автомобиль», — говорит председатель Ассоциации автоимпортёров Алекси Нониадзе.

В таких условиях он считает обновление автопарка невозможным, поскольку у большинства водителей единственный выбор — «пересесть со старых автомобилей на относительно лучшие, но тоже старые, купленные на местном рынке».

«Если автопарк не обновится и не улучшится, логично, что и состояние воздуха не улучшится. Получается, что двух заявленных целей мы не достигаем».

По прогнозу Нониадзе, изменения приведут к сокращению объёмов импорта; росту цен как на автомобили, которые будут ввозиться в будущем, так и на уже имеющиеся на рынке; закрытию значительной части логистических компаний и безработице среди дилеров.

Реакция водителей

Запланированные изменения вызвали в основном негативную реакцию среди таксистов, которые обязаны проходить техосмотр дважды в год. Водители, с которыми поговорило Радио Свобода, не захотели называть свои имена:

«Не время для этого — жизнь и так подорожала. Когда за день зарабатываешь 50–70 лари, как человеку привезти машину младше 6 лет?»

«Богатые будут ездить на новых машинах из автосалонов, а ты будешь вынужден покупать их подержанные авто. У простых людей нет по 20 тысяч — придётся брать кредит».

«Говорят, что для людей, а на самом деле пытаются сделать нас ещё более зависимыми».

В соцсетях сторонники нововведения приводят такие аргументы:

Не обязательно грузинам ездить на «Мерседесе»;

Воздух станет чище;

Будут ввозить меньше машин и покупать те, что новее;

В Тбилиси исчезнут пробки.

«Грузия — это не только Тбилиси. Это дискриминация», — отвечают другие.

Повысится ли безопасность?

По мнению специалистов, новые правила могут подтолкнуть водителей к ещё одному нежелательному выходу.

«Если сегодня люди покупают 10-летние автомобили в технически исправном состоянии, не аварийные, то после вступления в силу запрета, им придётся приобретать более новые, но повреждённые в ДТП машины. Затем их придётся ремонтировать, но параметры безопасности уже не будут такими надёжными, как до аварии», — говорит эксперт по дорожной безопасности, оппозиционный политик от «Национального движения» Васо Урушадзе.

По его мнению, такой подход не улучшит печальную статистику частых аварий и высокого уровня смертности.

Алекси Нониадзе считает, что состояние автомобиля должно определяться не возрастом, а его техническим состоянием.

«Тогда зачем нам техосмотр, если мы просто устанавливаем возрастной ценз? В развитых странах обращают внимание именно на техническое состояние. Если человек хочет купить 7-летний Ferrari или Bentley — почему он не может? Мы доходим до абсурда. Гражданин имеет право купить автомобиль по своему выбору — государство должно лишь определить технические параметры, которым он должен соответствовать».

По мнению Нониадзе, новые изменения частично являются признанием того, что система техосмотра в Грузии себя не оправдала. Он отмечает, что хорошо обслуженный 20-летний автомобиль может быть лучше плохо обслуженного 2-летнего автомобиля низкого класса.

Китайские автомобили?

В соцсетях доминирует предположение, что изменения могут привести к наплыву китайских машин на грузинский рынок — тем более что запрет не распространяется на электромобили.

Урушадзе не исключает, что инициатива может быть результатом «лоббизма или коррупционной сделки».

Нониадзе вспоминает визит делегации китайских бизнесменов в Ассоциацию импортёров и последующую поездку в Китай, где изучались цены на подержанные автомобили. Он поясняет, что китайские компании часто оформляют как «подержанные» фактически новые, но невостребованные машины — по более низкой цене, но без гарантий. Их покупка рискованна ещё и потому, что производство таких серий может быстро прекращаться, что создаёт проблемы с запчастями.

По оценке специалистов, китайские автомобили пока не пользуются большой популярностью в Грузии, но не исключено, что спрос может «искусственно формироваться».

Что в основном покупают?

В 2025 году в тройку лидеров по регистрации вошли Toyota, Mercedes-Benz и Ford. Эти бренды водители выделяют за надёжность и неприхотливость.

По словам менеджера компании Hoa Auto Import Георгия Хурцилава, основной спрос приходится на «бюджетные автомобили» в диапазоне 7–8 тысяч долларов.

После 1 апреля автомобили станут дороже. Например, Mercedes E-Class 2015 года сейчас можно привезти за 8–9 тысяч долларов, тогда как модель 2020 года будет стоить как минимум на 10 тысяч долларов дороже.

Компания рассматривает рынки Южной Кореи и Китая. Однако электромобили менее популярны в Тбилиси из-за проблем с зарядкой в многоквартирных домах.

Реэкспорт

Изменения официально не касаются реэкспорта, но специалисты считают, что проблемы всё же возникнут.

«Если дилер ввозил машину для реэкспорта и не продал её, он мог реализовать её на местном рынке. Теперь, если машине больше 6 лет, он этого сделать не сможет. Если ввезёт 7-летний автомобиль и не продаст на реэкспорт — куда его девать?» — говорит Нониадзе.

Он опасается, что этим воспользуются дилеры из Казахстана и Кыргызстана.

С 1 января 2024 года запрещены ввоз и регистрация легковых автомобилей, выпущенных до 2013 года, что связано с переходом на экологический стандарт Евро-5. Теперь граница смещается к 2020 году — запрещаются автомобили старше 6 лет. Власти «Грузинской мечты» заявляют, что движутся к улучшениям «поэтапными изменениями».

Представитель партии «Гахария — За Грузию» Георгий Шарашидзе пишет в Facebook, что изменения «необоснованны в условиях отсутствия развитого общественного транспорта и бедности населения». Он также указывает на «моральную сторону» вопроса — большинство членов правительства и парламента, по его словам, передвигаются на дорогих автомобилях стоимостью более 200 тысяч лари, а их личные автопарки, согласно декларациям, оцениваются в миллионы.

Леван Гогичаишвили («Гахария — за Грузию») ранее заявил в эфире «Рустави 2», что премьер Ираклий Кобахидзе пользуется автомобилем стоимостью около миллиона лари, обвинив власть в обогащении на фоне обнищания граждан. Кобахидзе ответил, что машина была куплена в 2023 году еще до его назначения, принадлежит Службе госохраны и в основном используется для обслуживания гостей.

