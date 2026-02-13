В Грузии опровергли сообщения о возможном восстановлении ж/д сообщения с РФ через Абхазию

«Грузинская железная дорога» опровергла сообщения о возможном восстановлении железнодорожного сообщения с Грузией через территорию самопровозглашенной республики Абхазия, о чем ранее заявлял вице-премьер РФ Алексей Оверчук. В опубликованном в социальной сети Facebook сообщении говорится:

«В связи с информацией, распространённой в СМИ, о том, что российская сторона рассматривает возможность восстановления железнодорожного сообщения с Грузией через Абхазию, разъясняем: в «Грузинской железной дороге» речь о возобновлении железнодорожного сообщения между Россией и Грузией не ведётся, поэтому для нас абсолютно непонятно, почему этот вопрос оказался в повестке дня».

О том, что правительство Грузии не ведёт переговоров с РФ о восстановлении железнодорожного сообщения через территорию Абхазии, заявил и председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили.

«У правительства Грузии в этом вопросе нет никакой коммуникации. Что касается восстановления отношений с Российской Федерацией, мы об этом говорили неоднократно. Существует простое условие – это восстановление территориальной целостности Грузии», - сказал Папуашвили.

Ранее Алексей Оверчук заявлял, что сейчас «ведется работа над разблокированием всех нарушенных путей на Кавказе».

«В том числе рассматривается возможность восстановления железнодорожного сообщения между Российской Федерацией и Грузией через территорию Абхазии», – сказал Оверчук.

В Сухуми недавно заявили и о возможном начале транзита товаров через территорию Абхазии и Ингурский мост, однако в правительстве «Грузинской мечты» такие планы опровергли.