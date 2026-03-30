В Грузии тарифы на электроэнергию повысили на 17–33%

Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии повысила установленные тарифы на электроэнергию примерно на 20% – как в Тбилиси, так и в регионах. Это решение было объявлено на заседании комиссии 30 марта.

Повышение тарифов на электроэнергию было анонсировано ранее, однако в конце декабря 2025 года решение отложили на три месяца. С 1 апреля расчёт стоимости электроэнергии будет производиться уже по новым тарифам. Ожидается, что подорожание электроэнергии, наряду с ростом цен на бензин, приведёт к увеличению стоимости товаров.

Новые тарифы, установленные комиссией в Тбилиси:

Для бытовых потребителей тариф увеличивается на 5 тетри – до 31,647 тетри (рост 19%);

Для малых предприятий – на 5,329 тетри, до 35,261 тетри (рост 18%);

Для бытовых потребителей с потреблением до 101 кВт·ч – почти на 5 тетри, до 20,041 тетри (рост 33%);

От 101 до 301 кВт·ч – на 5 тетри, до 24,953 тетри (рост 26%);

Свыше 301 кВт·ч – также на 5 тетри, до 28,537 тетри (рост 21%).

Тарифы на электроэнергию выросли и в регионах.

Для абонентов, подключённых к сетям напряжением 3,3–6–10 кВ — с 27.880 до 32.880 тетри (рост на 17,93%).

Для абонентов с напряжением 220/380 В (малые предприятия) — с 28.961 до 35.713 тетри (рост на 23,31%).

Для бытовых потребителей (по объёму потребления):

0–101 кВт·ч — с 14.731 до 19.731 тетри (рост на 33,94%)

101–301 кВт·ч — с 18.708 до 23.707 тетри (рост на 26,72%)

свыше 301 кВт·ч — с 23.227 до 28.227 тетри (рост на 21,53%)

Повышение тарифов прогнозировалось ещё в середине декабря. Позже премьер-министр Ираклий Кобахидзе выразил надежду, что роста цен удастся избежать. 29 декабря, на заседании комиссии, было принято решение сохранить тарифы ещё на три месяца. Среди причин назывались, в том числе, консультации с правительством.