В Грузии сократилось число транзитных трейлеров и доходы бюджета

В январе–феврале 2026 года количество трейлеров, прошедших через транспортный коридор Грузии, сократилось на 2 262, а поступления в бюджет уменьшились на 791 882 лари, пишет информационное издание BusinessPressNews ссылаясь на данные консолидированного бюджета.

Всего за январь–февраль 2026 года в казну от пропуска грузовых автомобилей поступило 23,707 млн лари, тогда как за аналогичный период 2025 года – 24,499 млн лари.

Сократилось и количество трейлеров, в первые два месяца 2026 года через коридор прошло 67 736 грузовиков, тогда как за аналогичный период прошлого года – 69 998.

Что касается годового показателя, то в 2025 году от перевозки грузовиков было получено 171 286 748 GEL, границу пересекли в среднем 489 390 грузовиков.

Напомним, плата за пользование дорогами для транзитных трейлеров на территории Грузии составляет 350 лари. Этот тариф действует с 20 июня 2022 года, до этого водители платили 200 лари.